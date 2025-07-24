Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisi Bunu Bekliyordu: Memur-Sen, Zam Teklifini Açıkladı

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında görüşülecek. Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Ağustos'ta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kamu görevlilerinin ve memur emeklileri için taleplerini açıkladı.

Memur-Sen, 2026 yılı için 6’şar aylık dönemler itibarıyla 10 bin TL taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 ile temmuz ayı itibarıyla yüzde 20 zam olmak üzere toplamda yüzde 88 artış teklif etti. 2027 yılı için 6’şar aylık dönemler itibarıyla 7 bin 500 TL taban aylık zammı, yüzde 20 oranında zam ile temmuz ayı itibarıyla yüzde 15 zam olmak üzere toplamda yüzde 46 artış teklif etti.

SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLAR

Memur-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri şöyle sıralandı:

"Enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 Puan artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz. Toplu Sözleşme İkramiyesinin aylık 2 bin 925 TL olarak ödenmesini istiyoruz. Kamu görevlilerine aylık 17 bin 600 TL kira yardımı yapılmasını istiyoruz. 7. Dönemde karar altına alınan 1. Dereceye gelenlere 3600 Ek Gösterge hakkını istiyoruz. Eş yardımının 11 bin 710 TL'ye, çocuk yardımının, 2 çocuğa kadar her çocuk için 5 bin 850 TL'ye, 3 ve üzeri çocuk için 8 bin 780 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz.

Dini Bayramlarda kamu görevlileri ve emeklilerine 23 bin 410 TL dini bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz. Gelir Vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz. Kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmesini istiyoruz. En son 2005 yılında çıkarılan disiplin cezası affının belirli şartlarda yeniden çıkarılmasını istiyoruz. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının belirli periyotlarda gerçekleştirilmesini istiyoruz.

Doğum Yardımının 11 bin 710 TL, evlenme yardımının 55 bin 600 TL, ölüm yardımının iki katı olarak ödenmesini istiyoruz. Giyecek Yardımının her yıl 17 bin 600 TL olarak, Yiyecek Yardımının günlük 235 TL olarak verilmesini istiyoruz. Kıdem Aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini, 25 yıllık süre sınırlamasının sona erdirilmesini istiyoruz.

'ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ 60 HAFTA OLSUN'

Merkez-taşra ayrımı yapılmaksızın tüm kamu görevlilerine servis hizmeti sağlanmasını istiyoruz. Ücretsiz kreş hizmeti sunulmasını, sunulamayan yerlerde her çocuk için 8 bin 780 TL kreş yardımı verilmesini istiyoruz. İş-aile uyumu için ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılmasını, süt izin sürelerinin uzatılmasını istiyoruz. Engelli kamu görevlilerine yönelik erişilebilirlik uygulamalarının ve pozitif yükümlülüklerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Genel İdari Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 5 bin 560 ; Yardımcı Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 4bin 450 TL artış yapılmasını istiyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin unvanlarına göre Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı puanlarının artırılmasını, bu personele Teknik Sorumluluk İlave Ödemesi verilmesini istiyoruz. Şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, veteriner hekim, şef, amir vb. ünvanlı idarecilerin mali haklarının yeniden belirlenmesini, Sorumluluk İlavesi ödenmesini istiyoruz.

Kamu görevlilerine, emeğin gerçek değeri üzerinden Fazla Çalışma ve Harcırah ödenmesini istiyoruz. Emekli kamu görevlilerimizin mali haklarının iyileştirilmesini, görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki makasın kapatılmasını istiyoruz. 7. Dönemde karar altına alınan; uluslararası normlarla uyumlu örgütleme, toplu pazarlık ve grev hakkını içeren, siyaset hakkını temin eden 4688 Sayılı Kanun'un ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA