İhtiyaç Kredisi Faizleri Değişti: 100 Bin TL Kredi Çeken ne Kadar Ödeyecek? İşte Geri Ödeme Tablosu

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. 100 bin TL’lik kredi çekmek isteyenler için 12 ay vadeli geri ödeme tutarları ve bankaların güncel faiz oranları merak konusu oldu. İşte 100 bin TL'lik kredinin geri ödeme tablosu...

İhtiyaç Kredisi Faizleri Değişti: 100 Bin TL Kredi Çeken ne Kadar Ödeyecek? İşte Geri Ödeme Tablosu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar, bireysel kredi ürünlerinde faiz oranlarını güncelledi. Bu durum, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için daha uygun maliyetli kredi beklentisini artırdı. Ancak her bankanın uyguladığı faiz oranı, kendi iç risk değerlendirmelerine ve piyasa rekabetine göre değişiklik gösterebiliyor.

100 BİN TL KREDİDE VADEYE GÖRE FARKLILIK

12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bankalar farklı faiz oranları sunuyor. 100.000 TL tutarında kredi çekecek vatandaşlar için geri ödeme planı faiz oranına, tahsis ücretlerine ve bankanın belirlediği diğer şartlara göre değişebiliyor.

İhtiyaç Kredisi Faizleri Değişti: 100 Bin TL Kredi Çeken ne Kadar Ödeyecek? İşte Geri Ödeme Tablosu - Resim : 1

GÜNCEL ORANLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kredi kullanmayı planlayanlar, en düşük faizli ve en avantajlı ödeme planını sunan bankaları araştırmaya devam ediyor. Faiz oranlarındaki değişiklik, yalnızca aylık taksitleri değil toplam geri ödeme tutarını da doğrudan etkiliyor.

İşte 100 bin TL'lik kredinin geri ödeme tablosu...

ON DİJİTAL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL

ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 11.071,64 TL
Toplam Ödeme: 133.359,68 TL

QNB
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 11.112,65 TL
Toplam Ödeme: 133.926,80 TL

GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 11.120,86 TL
Toplam Ödeme: 133.450,32 TL

ING
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.333,68 TL

VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.401,08 TL

NKOLAY
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL

DENİZBANK
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL

TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 11.485,15 TL
Toplam Ödeme: 137.821,80 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,30
Aylık Taksit: 11.661,06 TL
Toplam Ödeme: 140.507,72 TL

ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 142.356,20 TL

AKBANK
Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 12.110,82 TL
Toplam Ödeme: 145.904,84 TL

FİBA BANK
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 12.213,79 TL
Toplam Ödeme: 147.140,48 TL

ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 141.856,20 TL

HALKBANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 12.473,03 TL
Toplam Ödeme: 150.251,36 TL

HSBC
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.682,28 TL
Toplam Ödeme: 152.762,36 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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