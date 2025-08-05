İhtiyaç Kredisi Faizleri Değişti: 100 Bin TL Kredi Çeken ne Kadar Ödeyecek? İşte Geri Ödeme Tablosu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar, bireysel kredi ürünlerinde faiz oranlarını güncelledi. Bu durum, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için daha uygun maliyetli kredi beklentisini artırdı. Ancak her bankanın uyguladığı faiz oranı, kendi iç risk değerlendirmelerine ve piyasa rekabetine göre değişiklik gösterebiliyor.

100 BİN TL KREDİDE VADEYE GÖRE FARKLILIK

12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde bankalar farklı faiz oranları sunuyor. 100.000 TL tutarında kredi çekecek vatandaşlar için geri ödeme planı faiz oranına, tahsis ücretlerine ve bankanın belirlediği diğer şartlara göre değişebiliyor.

GÜNCEL ORANLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kredi kullanmayı planlayanlar, en düşük faizli ve en avantajlı ödeme planını sunan bankaları araştırmaya devam ediyor. Faiz oranlarındaki değişiklik, yalnızca aylık taksitleri değil toplam geri ödeme tutarını da doğrudan etkiliyor.

İşte 100 bin TL'lik kredinin geri ödeme tablosu...

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 10.908,35 TL

Toplam Ödeme: 131.475,20 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 10.908,35 TL

Toplam Ödeme: 131.475,20 TL

ALTERNATİFBANK

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 11.071,64 TL

Toplam Ödeme: 133.359,68 TL

QNB

Faiz Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 11.112,65 TL

Toplam Ödeme: 133.926,80 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 11.120,86 TL

Toplam Ödeme: 133.450,32 TL

ING

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 11.236,14 TL

Toplam Ödeme: 135.333,68 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.318,84 TL

Toplam Ödeme: 136.326,08 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.318,84 TL

Toplam Ödeme: 136.401,08 TL

NKOLAY

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 11.401,85 TL

Toplam Ödeme: 137.397,20 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 11.401,85 TL

Toplam Ödeme: 137.397,20 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 11.485,15 TL

Toplam Ödeme: 137.821,80 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,30

Aylık Taksit: 11.661,06 TL

Toplam Ödeme: 140.507,72 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 11.821,35 TL

Toplam Ödeme: 142.356,20 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,83

Aylık Taksit: 12.110,82 TL

Toplam Ödeme: 145.904,84 TL

FİBA BANK

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 12.213,79 TL

Toplam Ödeme: 147.140,48 TL

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 11.821,35 TL

Toplam Ödeme: 141.856,20 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 12.473,03 TL

Toplam Ödeme: 150.251,36 TL

HSBC

Faiz Oranı: %5,49

Aylık Taksit: 12.682,28 TL

Toplam Ödeme: 152.762,36 TL

Kaynak: Haber Merkezi