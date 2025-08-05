Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 440 lira olarak belirlendi.

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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 221 bin 745 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 376 bin 775 lira olarak duyuruldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 440 lira, gaz ticaret miktarı ise 639 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 162 lira, satış fiyatı ise 13 bin 718 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 630 bin 562 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 143 milyon 358 bin 689 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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