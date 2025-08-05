Arkadaşı Tavsiye Etti, İnternetten 100 Tane Aldı! İlk Kez Topluyor, Paraya Para Demiyor

Kütahya’da bir çiftçi, arkadaş tavsiyesiyle diktiği aronya meyvesinden ilk ürününü aldı. Süper meyve olarak bilinen aronya hem sağlığa faydaları hem de yüksek fiyatıyla dikkat çekerken, üretici bu meyveyi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Son Güncelleme:
Arkadaşı Tavsiye Etti, İnternetten 100 Tane Aldı! İlk Kez Topluyor, Paraya Para Demiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde yaşayan Rıfat Akpınar, üç yıl önce bir arkadaşının önerisiyle internetten temin ettiği 100 aronya fidanını, yaklaşık 500 metrekarelik hobi bahçesine dikti. Bu yıl ilk kez meyve veren aronyaların veriminden memnun kalan Akpınar, ürünün ekonomik potansiyelini fark ederek üretimi genişletmeyi hedefliyor.

"MEYVE REYONLARININ YENİ FAVORİSİ"

Arkadaşı Tavsiye Etti, İnternetten 100 Tane Aldı! İlk Kez Topluyor, Paraya Para Demiyor - Resim : 1

Toprağın ve su kaynaklarının aronya yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirten Akpınar, "Bu yıl ilk meyveleri aldık. Özellikle kanser hastaları tarafından yoğun ilgi gören bu meyvenin kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor. Hayvancılığın yanında ek gelir sağlamak için başladığım bu üretimi daha da yaygınlaştırmak istiyorum" dedi.

SÜPER MEYVE OLARAK TANINIYOR

Aronya, içerdiği yüksek oranda C vitamini, antioksidan, lif ve minerallerle ‘süper meyve’ kategorisinde yer alıyor. Sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle, son yıllarda Türkiye’de de talep görmeye başlayan bu meyve, üreticiler için yeni bir alternatif gelir kaynağı oluşturuyor.

İhtiyaç Kredisi Faizleri Değişti: 100 Bin TL Kredi Çeken ne Kadar Ödeyecek? İşte Geri Ödeme Tablosuİhtiyaç Kredisi Faizleri Değişti: 100 Bin TL Kredi Çeken ne Kadar Ödeyecek? İşte Geri Ödeme TablosuEkonomi

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dursun Özbek Sinirden Çıldıracak! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı: Ali Koç 70 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı
Elektrikli Otomobil Sahiplerine Soğuk Duş: Sigorta Şirketlerinden Fiyatlandırma Hamlesi Elektrikli Otomobil Sahiplerine Soğuk Duş
Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler! Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
Yatırımcıların Yeni İstanbul'u Oldu! 2 İlçesi Birden Uçuşa Geçti Yatırımcıların Yeni İstanbul'u Oldu! 2 İlçesi Birden Uçuşa Geçti
ÇOK OKUNANLAR
2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Kademeli Emeklilik Müjdesi Yolda: Gözler Meclis’te, İşte Detaylar… 2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat!
Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler! Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi!