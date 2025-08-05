Arkadaşı Tavsiye Etti, İnternetten 100 Tane Aldı! İlk Kez Topluyor, Paraya Para Demiyor

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde yaşayan Rıfat Akpınar, üç yıl önce bir arkadaşının önerisiyle internetten temin ettiği 100 aronya fidanını, yaklaşık 500 metrekarelik hobi bahçesine dikti. Bu yıl ilk kez meyve veren aronyaların veriminden memnun kalan Akpınar, ürünün ekonomik potansiyelini fark ederek üretimi genişletmeyi hedefliyor.

"MEYVE REYONLARININ YENİ FAVORİSİ"

Toprağın ve su kaynaklarının aronya yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirten Akpınar, "Bu yıl ilk meyveleri aldık. Özellikle kanser hastaları tarafından yoğun ilgi gören bu meyvenin kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor. Hayvancılığın yanında ek gelir sağlamak için başladığım bu üretimi daha da yaygınlaştırmak istiyorum" dedi.

SÜPER MEYVE OLARAK TANINIYOR

Aronya, içerdiği yüksek oranda C vitamini, antioksidan, lif ve minerallerle ‘süper meyve’ kategorisinde yer alıyor. Sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle, son yıllarda Türkiye’de de talep görmeye başlayan bu meyve, üreticiler için yeni bir alternatif gelir kaynağı oluşturuyor.

Kaynak: İHA