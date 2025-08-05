Yatırımcıların Yeni İstanbul'u Oldu! 2 İlçesi Birden Uçuşa Geçti

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Uzmanların değerlendirmelerine göre, Çanakkale Merkez ilçesi emlak değerlerinde ciddi bir yükseliş sergiliyor. Son üç yılda konut metrekare fiyatlarında yaklaşık yüzde 85’e varan artış yaşandı. Özellikle Çanakkale Boğazı’na ve üniversiteye yakın lokasyonlar, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sağlık, eğitim ve ulaşım altyapısının güçlü olduğu bölge, yatırımcıların ilk tercihlerinden biri haline geldi.

KISITLI ARZ TALEBİ BÜYÜTÜYOR

Konut stoğunun sınırlı olduğu Çanakkale’de yükselen talep, fiyatların uzun vadede de artış göstereceği sinyalini veriyor. Emlak uzmanları, bu trendin önümüzdeki yıllarda da süreceğini ve kent genelinde gayrimenkul yatırımlarının yüksek getiri potansiyeli taşıdığını ifade ediyor.

ECEABAT VE GELİBOLU'DA HIZLI YÜKSELİŞ

Merkez ilçenin ardından yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer bölge ise tarihi dokusuyla öne çıkan Eceabat. 1915 Çanakkale Savaşları’nın izlerini taşıyan bölge, boğaza bakan manzarası ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Sınırlı yapılaşma alanı, arsa ve konut fiyatlarını yukarı çekerken, bölgeyi değerli kılıyor.

Gelibolu’da ise turizmin etkisi gayrimenkul piyasasına canlılık kazandırmış durumda. Özellikle yaz sezonunda yazlık evlere olan talep artarken, kiralık konutlarda doluluk oranları zirveye çıkıyor. Yeni otel projeleri ve sahil düzenlemeleri de bölgenin cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, 2026 yılı itibarıyla Eceabat ve Gelibolu’nun değer artışında Merkez ilçeyi geride bırakabileceğini belirtiyor. Özellikle denize yakın arsalar ve panoramik manzaraya sahip konutlar yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunuyor.

ÇANAKKALE GAYRİMENKULDE UÇUŞA GEÇTİ

Genel itibarıyla Çanakkale’de konut ve arsa fiyatları yukarı yönlü bir seyir izliyor. Ancak bu artışın en belirgin olduğu ilçeler arasında Merkez, Eceabat ve Gelibolu öne çıkıyor. Kira geliri potansiyeli, artan turizm faaliyetleri ve değer kazancı bu bölgeleri yatırım açısından öne taşıyor.

Emlak danışmanları, yatırım yapmayı planlayanlara bölgedeki kentsel dönüşüm, ulaşım ve altyapı projelerini yakından izlemeleri gerektiği uyarısında bulunuyor. Zira bu alanlarda yaşanacak gelişmeler, fiyatların daha da yukarı çıkmasına neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi