Elektrikli Otomobil Sahiplerine Soğuk Duş: Sigorta Şirketlerinden Fiyatlandırma Hamlesi

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Elektrikli araç satışları dünya genelinde artış gösterse de, sigorta sektörü bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlanıyor. Yedek parça temini, yüksek onarım maliyetleri ve özel uzman gerekliliği, şirketlerin bu araçlara karşı temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Fransız yayın kuruluşu Rouleau Electrique’in haberine göre, sigorta şirketleri artan maliyetler karşısında kapsamlarını daraltırken, bazı modeller için sigorta teminatı tamamen askıya alınıyor. Özellikle bataryası garanti dışı kalan elektrikli araçlar, sigorta firmalarının kara listesinde.

FİYATLANDIRMAYA TEPKİLER BÜYÜYOR

Fransa’da yaşayan Jean-Philippe’in 2015 model Tesla Model S’i için ödemesi gereken sigorta primi, kısa sürede 852 avrodan 1.452 avroya yükseldi. Diğer şirketlerden teklif almak istediğinde ise, çoğu firma batarya garantisinin sona erdiğini gerekçe göstererek ya sigorta yapmadı ya da daha da yüksek rakamlar talep etti.

Benzer bir durumla karşılaşan Sophie isimli Renault Zoe sahibi ise küçük bir kazanın ardından sigorta priminde %81’lik artışla 420 avrodan 760 avroya çıkarıldığını söyledi. Şirket, bu artışın gerekçesini “onarım süreçlerinin karmaşıklığı” ve “sertifikalı teknisyen eksikliği” olarak açıkladı.

MALİYET PATLAMASININ 4 ANA NEDENİ

Sigorta şirketlerinin fiyatlandırmalarını yukarı çeken ve bazı araçları kapsam dışı bırakmasına neden olan dört temel unsur şöyle:

Batarya Onarım Maliyetleri: Bir elektrikli aracın bataryasının değişimi ortalama 15.000 - 25.000 avro arasında.

Alüminyum Gövde Yapısı: Özel ekipman ve uzmanlık gerektiren bu gövdeler, tamir maliyetlerini en az %40 artırıyor.

Yedek Parça Sorunu: Özellikle Tesla gibi markalarda, basit bir parçanın temini 12-16 haftayı bulabiliyor.

Teknisyen Açığı: Yüksek gerilimli sistemlerle çalışabilecek sertifikalı teknisyen sayısı yetersiz.

ÜRETİCİ POLİTİKALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Araç üreticilerinin kaza sonrası güvenlik protokolleri, sigorta sürecini daha da karmaşık hale getiriyor. Örneğin, hava yastıklarının açıldığı kazalarda, bataryada fiziksel hasar olmasa bile üretici tarafından tüm batarya paketinin değiştirilmesi zorunlu tutuluyor.

Bu uygulama, saatte yalnızca 30 km hızla yapılan bir çarpışmayı bile 40.000 avroyu aşan onarım faturalarına dönüştürebiliyor. Böyle durumlarda, aracın gövdesi onarılabilir olsa dahi sigorta şirketi aracı pert ilan etmek zorunda kalıyor.

ÇİNLİ MARKALARDAN YENİ SORU İŞARETLERİ

Sigorta krizine çözüm üretmek adına Tesla, ABD'de kendi sigorta ürününü piyasaya sürdü. Ancak bu hizmetin primleri her zaman rekabetçi seviyede olmayabiliyor.

Öte yandan, BYD ve NIO gibi Çinli markaların Avrupa pazarına hızlı girişi, sigorta firmalarının önünde yeni bir belirsizlik oluşturuyor. Bu üreticilerin teknolojik altyapılarına ve yedek parça zincirlerine dair yeterli veri bulunmadığı için, birçok sigorta şirketi bu araçları poliçe kapsamına almaya yanaşmıyor.

ELEKTRİKLİNİN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Sigorta tarafındaki bu gelişmeler, elektrikli otomobil pazarının henüz tam anlamıyla olgunlaşmadığını ve sistemin iç paydaşları arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre; üreticiler, sigorta firmaları ve servis sağlayıcıları arasında acil ve etkili bir iş birliği sağlanmazsa, bu sorunlar elektrikli araçların yaygınlaşmasını ciddi şekilde sekteye uğratabilir.

Kaynak: Haber Merkezi