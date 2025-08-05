Kredi Kartlarında Siber Tehlike Alarmı: Tek Tıklamayla Tüm Hesaplarınızı Boşaltıyorlar!

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Google Chrome, Mozilla Firefox ya da Microsoft Edge gibi popüler tarayıcıların resmi güncelleme bildirimlerini birebir taklit eden dolandırıcılar, kullanıcıların reflekslerine oynuyor. Ekranda beliren ve “Yazılımınızı güncelleyin” uyarısı gibi görünen bu sahte pencereler, zararsız gibi dursa da tıklanması halinde kullanıcıyı doğrudan bir tuzağa çekiyor.

Bu aldatıcı güncelleme mesajları, aslında kötü amaçlı yazılımların kapısını aralıyor. Sisteme sızan yazılım ise yalnızca banka bilgilerini değil, şifreleri, kişisel fotoğrafları ve hatta tüm klavye hareketlerini izleyerek bilgisayarı adeta ele geçiriyor.

NORTON’DAN KRİTİK UYARI: KONTROL ARTIK HACKER’DA

Norton ve Avast gibi güvenlik yazılımlarını bünyesinde barındıran Gen Group’un 28 Mayıs tarihli analizine göre, bu tür saldırılar özellikle Belçika, Polonya, İtalya, Almanya ve İngiltere'de hızla yayılıyor. Rapora göre, saldırılar yalnızca verileri çalmakla kalmıyor; aynı zamanda sistem dosyalarını şifreleyerek fidye talebinde bulunabiliyor, hatta bilgisayarın tüm kontrolünü ele geçirebiliyor.

KULLANICILARIN GÜVENİ SUİSTİMAL EDİLİYOR

Siber güvenlik uzmanları, bu dolandırıcılık türünün diğer yöntemlerden farklı olarak kullanıcıların alışkanlıklarını istismar ettiğini vurguluyor. “Yazılımı güncel tut” çağrısına alışkın olan bireyler, ekranlarına düşen sahte uyarıya tereddütsüz tıklıyor. Bu masum refleks ise tüm sistemin çökmesine neden olabiliyor.

YAPAY ZEKA TEHLİKEYİ KATLIYOR

Gelecek döneme ilişkin uyarılar da oldukça ciddi. Uzmanlar, yapay zeka destekli sosyal mühendislik tekniklerinin bu tür saldırıları çok daha karmaşık ve tespit edilmesi zor hale getirdiğini ifade ediyor. Kısacası, dolandırıcılar artık sadece teknolojiyi değil, insan psikolojisini de ustaca kullanıyor.

DİJİTAL DÜNYADA HER UYARI GERÇEK OLMAYABİLİR

Bu gelişmeler, kullanıcıların en güvenilir görünen uyarılara bile eleştirel yaklaşması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Artık tek bir yanlış tıklama, sadece bilgisayarınızı değil; banka hesaplarınızı, özel verilerinizi ve tüm dijital yaşamınızı tehdit edebilir.

Uzman önerisi: Tarayıcı güncellemeleri yalnızca tarayıcının kendi ayarları üzerinden yapılmalı; internet sitelerinde ya da açılır pencerelerde beliren güncelleme uyarılarına asla güvenilmemeli.

Kaynak: Haber Merkezi