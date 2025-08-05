Bakanlık Duyurdu: 18-20 Yaş Arası İçin Büyük Fırsat! Hem Eğitim Hem 66 Bin TL Maaş Ödenecek

Polonya'da 18-20 yaş arası gençlere yönelik başlatılan 'Orduyla Tatil' programına bu yaz 10 bin gönüllü katıldı. 27 günlük yoğun askeri eğitimin ardından katılımcılara rütbe ve yaklaşık 1.400 euro (yaklaşık 66 bin TL) ödeme yapılıyor. Hedef, yılda 100 bin yedek asker yetiştirmek.

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Bakanlık Duyurdu: 18-20 Yaş Arası İçin Büyük Fırsat! Hem Eğitim Hem 66 Bin TL Maaş Ödenecek
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Polonya Savunma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Orduyla Tatil' adlı program, gençlerin yaz tatilini askeri eğitimle değerlendirmelerini ve orduya olan ilgilerini artırmayı amaçlıyor. Bu yaz dönemi boyunca yaklaşık 10 bin gönüllü genç programa dahil oldu.

27 GÜNDE ASKERİ EĞİTİM VE RÜTBE

18 ila 20 yaş arasındaki katılımcılar, 27 günlük süreçte Polonya ordusuna bağlı birliklerde kapsamlı bir askeri eğitimden geçiriliyor. Program kapsamında atış talimleri, taktiksel manevralar, saha eğitimi ve hava savunma uygulamaları gibi konular yer alıyor. Eğitim süreci sonunda katılımcılara rütbe veriliyor ve isteyenler yedek asker statüsüne geçiş yapabiliyor.

"BU BİR TATİL DEĞİL, CİDDİ BİR EĞİTİM"

Bakanlık Duyurdu: 18-20 Yaş Arası İçin Büyük Fırsat! Hem Eğitim Hem 66 Bin TL Maaş Ödenecek - Resim : 1

Programın ciddiyetine dikkat çeken uluslararası güvenlik öğrencisi 29 yaşındaki Michal Piekut, yaşadığı deneyimi "Bu bir tatil değil, ciddi bir askeri eğitim. İlk başta tamamlayamayacağımı düşündüm. Şimdilik kimse bayılmadı ama gün yeni başladı." sözleriyle anlattı.

1.400 EURO ÖDEME YAPILIYOR

Program, gençler için yaz döneminde cazip bir fırsat sunuyor. Eğitimini başarıyla tamamlayanlara yaklaşık 1.400 euro ödeme yapılıyor. Program hakkında bilgi veren Teğmen Michal Gelej, ödemelerin hem teşvik hem de emeğin karşılığı olduğunu vurguladı. Katılımcılardan biri olan Varşova Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Goran Meredith ise, yaz tatilini bu programa ayırmasında sunulan maaşın etkili olduğunu söyledi.

ASKER SAYISI ARTIRILIYOR, GÜVENLİK GÜÇLENDİRİLİYOR

Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından güvenlik politikalarını yeniden şekillendirerek 2022 yılında yeni bir ulusal güvenlik yasası yürürlüğe soktu. Bu kapsamda profesyonel orduyu desteklemek amacıyla yedek asker havuzunu genişletmeyi hedefliyor. 2023 ve 2024 yıllarında gönüllü askeri eğitim programlarına toplam 90 bin kişi katıldı.

HEDEF HER YIL 100 BİN YEDEK ASKER

Başbakan Donald Tusk, mart ayında yaptığı açıklamada, bu tür programların kapsamının genişletileceğini belirterek, 2027 yılına kadar her yıl 100 bin gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 'Orduyla Tatil' dışında, gençlere yönelik hafta sonu kampları ve okullarda askeri eğitim gibi uygulamalar da teşvik ediliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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