Aracınızdan Gelen Bu Ses Bir Anda 20 Bin Liralık Edebilir! Uzmanlardan Kritik Uyarı

Araç çalıştırıldığında duyulan ve çoğu sürücünün hafife aldığı tiz gıcırtı sesi, ciddi bir arızanın habercisi olabilir. Otomotiv uzmanları, bu sesin fan kayışındaki bir sorunla ilgili olabileceğini belirterek, sürücüleri olası büyük motor arızalarına karşı uyardı.

Aracınızdan Gelen Bu Ses Bir Anda 20 Bin Liralık Edebilir! Uzmanlardan Kritik Uyarı
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Sürücülerin, motor çalışırken gelen gıcırtıyı kesmek için fan kayışına yağlayıcı sprey sıktığına dikkat çeken uzmanlar, bu alışkanlığın oldukça tehlikeli olduğunu belirtiyor. Kayış üzerine uygulanan yağ, kayışın kasnaklar üzerinde kaymasına yol açarak görevini tam anlamıyla yerine getirememesine neden olabiliyor. Bu da fan kayışına bağlı olarak çalışan alternatör, su pompası, klima kompresörü ve hidrolik direksiyon gibi önemli parçaların zarar görmesine yol açabiliyor.

Aracınızdan Gelen Bu Ses Bir Anda 20 Bin Liralık Edebilir! Uzmanlardan Kritik Uyarı - Resim : 1

YANLIŞ MÜDAHALE CEP YAKIYOR

Uzmanlar, gıcırtı sesinin genellikle fan kayışının gerginliğini kaybettiği ya da zamanla aşındığı durumlarda ortaya çıktığını vurguluyor. "Bu sesi duyduğunuzda ilk tepkiniz kayışı yağlamak olmamalı. Bu tür müdahaleler kısa vadede sesi kesebilir ancak uzun vadede motor sisteminde daha büyük hasarlara neden olabilir," diyen uzmanlar, özellikle yeni nesil araçlarda bu durumun ciddi arızalara ve yüksek maliyetli onarımlara yol açabileceğini belirtiyor.

DEĞİŞİM MALİYETİ 20 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

Eski model araçlarda fan kayışı gerginliği manuel olarak ayarlanabiliyor olsa da, günümüzde otomatik gergi sistemine sahip modern araçlarda bu tip sorunlar doğrudan kayışın değişmesini gerektiriyor. Uyarıların dikkate alınmaması halinde, sadece kayış değil, ona bağlı çalışan sistemlerin de zarar görebileceği ve toplam masrafın 20 bin liraya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Aracınızdan Gelen Bu Ses Bir Anda 20 Bin Liralık Edebilir! Uzmanlardan Kritik Uyarı - Resim : 2

UZMANLARDAN SÜRÜCÜLERE NET MESAJ: SESİ DİNLEYİN, SERVİSE GİDİN

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar, "Aracınızdan alışılmadık bir ses geldiğinde onu susturmaya değil, kaynağını araştırmaya odaklanın. Gıcırtı gibi uyarı sesleri, aracınızın size yardım çığlığı olabilir. Böyle durumlarda kendi çözüm yollarınızı değil, profesyonel servisin önerilerini dikkate alın" uyarısında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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