Çamaşır Deterjanında Beklenmedik Kimyasal Risk Tespit Edildi! Apar Topar Toplatılıyor

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Geri çağrılan ürün, HYGEIA markasına ait "adaçayı ve biberiye özlü katı çamaşır deterjanı" olarak tanımlanıyor. Sabun tableti şeklinde olan deterjanlar, karton kutu ambalajla tek ebat halinde satışa sunulmuştu. Ürün, doğal içerikli görünse de ciddi bir sağlık riski barındırdığı tespit edildi.

KİMYASAL RİSK TESPİT EDİLDİ

Resmî açıklamalara göre geri çağırmanın nedeni, ürünün etiket bilgilerinin yasal düzenlemelere uygun olmaması ve içerdiği kimyasalın ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek düzeyde bulunması. Üründe yer alan "linalool" isimli alerjen maddenin oranı, yasal sınır olan %0,01’in üzerine çıktı. Bu nedenle deterjan, "ciddi göz hasarı riski taşıyan karışım" kategorisine dahil edildi.

BİTKİSEL ETİKETİNE ALDANMAYIN

Uzmanlar, bitkisel ya da doğal ibarelerine sahip temizlik ürünlerinin her zaman zararsız olmadığını vurguluyor. Bu geri çağırma olayı, etiket okuma alışkanlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Özellikle "doğal" kelimesiyle öne çıkan ürünlerde içerik detaylarının dikkatle incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ ÜRÜNLERDE DE BENZER RİSKLER OLABİLİR

Fransa’da piyasadan çekilen söz konusu deterjanın içerdiği linalool maddesinin, Türkiye'de satışta olan bazı temizlik ürünlerinde de bulunabileceği ifade ediliyor. Bu bileşenin bazı ürünlerin etiketinde açıkça yer almaması, ancak formül içinde gizli şekilde bulunabilmesi ise ayrı bir endişe konusu.

Son dönemde el yapımı sabunlar, aromatik temizlik ürünleri ve katı deterjanlar gibi ürün gruplarında; göz yanması, ciltte tahriş ve alerjik tepkiler gibi şikayetlerin arttığı gözlemleniyor. Uzmanlar, özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerin, bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka içeriklerini kontrol etmelerini öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi