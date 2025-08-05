Çamaşır Deterjanında Beklenmedik Kimyasal Risk Tespit Edildi! Apar Topar Toplatılıyor

Fransa’da “doğal içerikli” olarak pazarlanan bir katı çamaşır deterjanı, alerjik reaksiyon riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan çekiliyor. Geri çağırma kararı, tüketici sağlığını tehdit eden kimyasal içeriğin belirlenmesiyle birlikte alındı.

Çamaşır Deterjanında Beklenmedik Kimyasal Risk Tespit Edildi! Apar Topar Toplatılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geri çağrılan ürün, HYGEIA markasına ait "adaçayı ve biberiye özlü katı çamaşır deterjanı" olarak tanımlanıyor. Sabun tableti şeklinde olan deterjanlar, karton kutu ambalajla tek ebat halinde satışa sunulmuştu. Ürün, doğal içerikli görünse de ciddi bir sağlık riski barındırdığı tespit edildi.

KİMYASAL RİSK TESPİT EDİLDİ

Resmî açıklamalara göre geri çağırmanın nedeni, ürünün etiket bilgilerinin yasal düzenlemelere uygun olmaması ve içerdiği kimyasalın ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek düzeyde bulunması. Üründe yer alan "linalool" isimli alerjen maddenin oranı, yasal sınır olan %0,01’in üzerine çıktı. Bu nedenle deterjan, "ciddi göz hasarı riski taşıyan karışım" kategorisine dahil edildi.

Çamaşır Deterjanında Beklenmedik Kimyasal Risk Tespit Edildi! Apar Topar Toplatılıyor - Resim : 1

BİTKİSEL ETİKETİNE ALDANMAYIN

Uzmanlar, bitkisel ya da doğal ibarelerine sahip temizlik ürünlerinin her zaman zararsız olmadığını vurguluyor. Bu geri çağırma olayı, etiket okuma alışkanlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Özellikle "doğal" kelimesiyle öne çıkan ürünlerde içerik detaylarının dikkatle incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Çamaşır Deterjanında Beklenmedik Kimyasal Risk Tespit Edildi! Apar Topar Toplatılıyor - Resim : 2

TÜRKİYE'DEKİ ÜRÜNLERDE DE BENZER RİSKLER OLABİLİR

Fransa’da piyasadan çekilen söz konusu deterjanın içerdiği linalool maddesinin, Türkiye'de satışta olan bazı temizlik ürünlerinde de bulunabileceği ifade ediliyor. Bu bileşenin bazı ürünlerin etiketinde açıkça yer almaması, ancak formül içinde gizli şekilde bulunabilmesi ise ayrı bir endişe konusu.

Son dönemde el yapımı sabunlar, aromatik temizlik ürünleri ve katı deterjanlar gibi ürün gruplarında; göz yanması, ciltte tahriş ve alerjik tepkiler gibi şikayetlerin arttığı gözlemleniyor. Uzmanlar, özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerin, bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka içeriklerini kontrol etmelerini öneriyor.

Gram Altında 6 Bin Lira DepremiGram Altında 6 Bin Lira DepremiEkonomi

Yatırımcıların Yeni İstanbul'u Oldu! 2 İlçesi Birden Uçuşa GeçtiYatırımcıların Yeni İstanbul'u Oldu! 2 İlçesi Birden Uçuşa GeçtiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çamaşır Toplatma
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
İstanbul’da Yaşamanın Bedeli Ağırlaştı! Aylık Maliyet Dudak Uçuklattı İstanbul’da Yaşamanın Bedeli Ağırlaştı! Aylık Maliyet Dudak Uçuklattı
Dursun Özbek Sinirden Çıldıracak! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı: Ali Koç 70 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı
Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler! Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
ÇOK OKUNANLAR
2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Kademeli Emeklilik Müjdesi Yolda: Gözler Meclis’te, İşte Detaylar… 2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat!
Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler! Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi!