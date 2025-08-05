AnTuTu Temmuz 2025'in En Güçlü Android Telefonlarını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AnTuTu’nun 1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği ölçümler sonucunda, Red Magic 10S Pro+ modeli 2.943.537 puanla zirvedeki yerini korumayı başardı. Snapdragon 8 Extreme Edition işlemcisinden gücünü alan bu model, üst düzey oyun ve performans deneyimi sunmaya devam ediyor.

İkinci sıraya yerleşen cihaz ise Vivo’nun güçlü modeli X200 Ultra oldu. 2.893.125 puan toplayan bu telefon, performans yarışında Red Magic’i yakından takip ediyor. Onu hemen ardından 2.889.141 puanla iQOO Neo10 Pro+ izledi.

Listenin dördüncü sırasında MediaTek’in güçlü yongası Dimensity 9400+ ile donatılmış Vivo X200s yer alırken (2.860.875 puan), beşinci basamakta ise Snapdragon 8 Extreme çipli Honor GT Pro bulunuyor (2.851.956 puan).

İlk 10 listesinde göze çarpan diğer modeller arasında OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13, iQOO 13, Redmi K80 Extreme ve OPPO Find X8 Ultra gibi iddialı cihazlar yer aldı.

TEMMUZ 2025 ANTUTU EN GÜÇLÜ TELEFONLAR LİSTESİ

Red Magic 10S Pro+

Vivo X200 Ultra

iQOO Neo10 Pro+

Vivo X200s

Honor GT Pro

OnePlus Ace 5 Pro

OnePlus 13

iQOO 13

Redmi K80 Extreme

OPPO Find X8 Ultra

ORTA SEGMENTE iQOO Z10 TURBO DAMGA VURDU

Orta seviye Android telefonlar arasında ise Temmuz ayının lideri iQOO Z10 Turbo oldu. 1.739.524 puanla rakiplerini geride bırakan bu model, özellikle fiyat-performans açısından tercih edilen cihazlar arasında ilk sıraya yerleşti.

İkinci sırada Realme Neo7 SE bulunurken, üçüncü basamakta Redmi Turbo 4 yer aldı. Her iki cihaz da sırasıyla 1.708.892 ve 1.662.537 puanla iQOO Z10 Turbo’nun hemen ardından geldi. Bu üç modelin ortak noktası ise MediaTek’in Dimensity 8400 serisi işlemcileriyle güçlendirilmiş olmaları.

Listenin devamında ise OPPO Reno14 Pro, vivo Y300 GT, OnePlus Ace 3V, OPPO Reno14, Reno13 Pro, Redmi K70E ve Redmi Note 12 Turbo gibi dikkat çeken modeller yer alıyor.

TEMMUZ 2025 EN GÜÇLÜ ORTA SEGMENT ANDROID TELEFONLAR

iQOO Z10 Turbo

Realme Neo7 SE

Redmi Turbo 4

OPPO Reno14 Pro

Vivo Y300 GT

OnePlus Ace 3V

OPPO Reno14

OPPO Reno13 Pro

Redmi K70E

Redmi Note 12 Turbo

PERFORMANS KRALI RED MAGIC OLDU

AnTuTu'nun yayınladığı Temmuz ayı verilerine göre, Red Magic 10S Pro+ amiral gemisi segmentinde performans tahtını kimseye bırakmazken; orta segmentte ise iQOO Z10 Turbo uygun fiyat ve yüksek performans dengesiyle öne çıktı. Hem üst düzey hem de bütçe dostu telefon arayan kullanıcılar için Temmuz ayı listesi, önemli ipuçları sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi