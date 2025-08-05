Hayvanat Bahçesi Sahibinden Şoke Eden Teklif! 'Evcil Hayvanlarınızı Yırtıcılarımız İçin Bize Verin'

Danimarka'nın Aalborg kentinde bulunan hayvanat bahçesi, "doğal beslenme zinciri" programı kapsamında büyük tartışma yaratan bir uygulamaya imza attı. Kurum, vatandaşlara çağrıda bulunarak, sağlıklı ancak artık bakılamayan tavşan, tavuk ve kobay gibi evcil hayvanların yırtıcı hayvanlara yem olarak bağışlanmasını istedi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Hayvanat Bahçesi Sahibinden Şoke Eden Teklif! 'Evcil Hayvanlarınızı Yırtıcılarımız İçin Bize Verin'
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Hayvanat bahçesi yönetimi, bu uygulamanın doğal yaşam döngüsünü canlandırma hedefiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Kurum yetkilileri, bağışlanan hayvanların doğrudan yırtıcılara verilmeden önce veteriner gözetiminde uyutulduğunu ve ardından kontrollü şekilde yırtıcı hayvanların beslenmesinde kullanıldığını vurguladı.

Hayvanat Bahçesi Sahibinden Şoke Eden Teklif! 'Evcil Hayvanlarınızı Yırtıcılarımız İçin Bize Verin' - Resim : 1

'UYUTULDUKTAN SONRA YEM EDİLECEK' AÇIKLAMASI

Hayvanat bahçesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Bağışlanan hayvanlar profesyonel ekipler tarafından dikkatlice uyutuluyor. Böylece hem israfın önüne geçiliyor hem de yırtıcı hayvanların doğal davranışları destekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Yırtıcıların beslenmesinde sadece küçük evcil hayvanlar değil, aynı zamanda belirli şartları sağlayan canlı atlar da kullanılabiliyor. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, omuz yüksekliği 147 cm’yi geçmeyen, sağlık durumu iyi olan ve at pasaportuna sahip canlı atlar, hayvanat bahçesine canlı olarak kabul edilip aynı prosedürle işleme alınıyor. Yönetim, atların da veteriner kontrolünde uyutulacağını ve ardından kesim işlemi yapılacağını duyurdu.

'BAĞIŞLAMAKTAN ÇEKİNMEYİN'

Hayvanat bahçesi hafta içi her gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında tavşan, tavuk ve kobay kabul ettiklerini, ancak aynı anda en fazla dört hayvanın teslim alınabileceğini belirtti. Vatandaşlara ise “Verilecek sağlıklı bir hayvanınız varsa, bağışlamaktan çekinmeyin” çağrısı yapıldı. Kurumun bu çağrısı büyük tepki topladı.

Hayvanat Bahçesi Sahibinden Şoke Eden Teklif! 'Evcil Hayvanlarınızı Yırtıcılarımız İçin Bize Verin' - Resim : 2

1.500'ÜN ÜZERİNDE HAYVANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yaklaşık 8 hektarlık alanda kurulu olan ve 1935 yılından bu yana hizmet veren Aalborg Hayvanat Bahçesi, yılda 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Tesiste 126 farklı türde, toplamda 1.500’ün üzerinde hayvan bulunuyor.

Hayvanat bahçesi ayrıca, yem ihtiyacının mevsimsel olarak değişebileceğini ve bu nedenle dönemsel olarak bekleme listesi oluşturulabileceğini de açıkladı.

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