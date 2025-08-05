Türkiye'nin Çay Devi Satılıyor! Bir Dönem Sona Eriyor, Yılların Markası El Değiştiriyor

Dünyaca ünlü kahve markası Jacobs’un da sahibi olan JDE Peet’s, Türkiye’deki çay operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirketin bünyesindeki Ofçay’ın, yerli üretici Efor Çay tarafından devralınması için anlaşmaya varıldı.

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Türkiye'nin Çay Devi Satılıyor! Bir Dönem Sona Eriyor, Yılların Markası El Değiştiriyor
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Türkiye'nin önde gelen çay markalarından Ofçay, 2019 yılında ABD merkezli JDE Peet’s tarafından satın alınmıştı. Ancak şirket, 2025 yılı Mayıs ayında yaptığı açıklamayla Türkiye pazarından çekileceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından, Ofçay’ın yeni sahibinin kim olacağı merak konusu olmuştu.

OFÇAY, EFOR ÇAY İLE BİRLEŞİYOR

Beklenen açıklama geldi ve yerli çay markası Efor Çay, Ofçay’ı devralmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, birleşme sürecinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRKİYE'NİN ÇAY DEVİ SATILIYOR

KAP açıklamasında, 9 Nisan 2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması ve Efor Çay bünyesinde birleşmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Çay Devi Satılıyor! Bir Dönem Sona Eriyor, Yılların Markası El Değiştiriyor - Resim : 1

Açıklamada, bu sürecin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gibi ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi. Aynı zamanda, pazarda büyüme, verimlilik ve marka gücünün artırılması hedefiyle birleşmenin gerçekleştirileceği vurgulandı.

REKABET KOŞULLARI GÖZETİLEREK GİZLİLİK SAĞLANDI

Şirket, birleşme görüşmelerine ilişkin kamuoyuna daha önce bilgi verilmemesinin, yatırımcıların yanıltılmaması ve rekabet koşullarının korunması amacıyla bilinçli bir tercih olduğunu açıkladı. Sürecin SPK’ya bildirilerek resmiyet kazanması için gerekli başvuruların yapıldığı kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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