Ağlar Onarıldı, Tekneler Hazır! Balıkçılar Yeni Sezona Gün Sayıyor

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül’de sona eriyor. Sezonun açılmasına günler kala Karadenizli balıkçılar, teknelerini ve ağlarını yeni döneme hazırlıyor.

Limanlarda hummalı bir çalışma sürerken, motor bakımlarından ağ onarımlarına, boya işlerinden malzeme yenilemelerine kadar tüm hazırlıklar tek tek tamamlanıyor. Balıkçılar, bu yıl palamut avının zayıf olacağını öngörürken, hamsi, mezgit ve barbunda bolluk yaşanmasını bekliyor.

"UMUDUMUZ HAMSİ"

Balıkçı Mustafa Malkoç, sezon öncesi yoğun mesai harcadıklarını belirterek, “Ağlarımızın tamirini, teknelerimizin motor ve boya işlerini yapıyoruz. Sezonun sorunsuz geçmesi için her malzemeyi elden geçiriyoruz. Bu yıl palamut olmayacak gibi ama hamsiden umutluyuz” dedi.

"SEZON BEREKETLİ GEÇSİN"

Balıkçı Fatih Malkoç ise, “Teknemizin tadilatını ve bakımını yaptık. Şimdi ağlarımızı yeniliyoruz. Hamsi, mezgit ve barbunda verimli bir sezon bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyleyen Ergin Malkoç da, “Ağlarımızı yenileyip eksiklerimizi tamamlıyoruz. ‘Vira bismillah’ demeye hazırız” diye konuştu.

Kaynak: İHA