Dünya Bankası’ndan Rekor Destek! İstanbul’da Deprem Hazırlığı Başladı! Depreme Karşı Milyon Dolarlık Hamle

Dünya Bankası, İstanbul’un afetlere ve iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla 650 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Proje, deprem sonrası kendi kendine yetebilen, çevre dostu binaların inşasını ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Dünya Bankası, İstanbul’un afetlere karşı hazırlık ve dayanıklılık kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilecek İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi için 650 milyon dolar finansman sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Türkiye’nin uygun koşullu dış finansman temini çalışmaları devam ederken, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu projeye onay verdi. Finansman, İstanbul Valiliği bünyesindeki İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından kullanılacak.

DEPREME VE İKLİM RİSKLERİNE DAYANIKLI ŞEHİR HEDEFİ

Proje kapsamında, İstanbul’un afet ve iklim değişikliği karşısındaki dayanıklılığının artırılması, deprem sonrası kendi kendine yetebilen ve çevre dostu binaların inşa edilmesi, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi planlanıyor.

Kritik kamu binaları ile acil müdahale tesislerinin deprem ve iklim risklerine karşı yüksek dirençli yapılar olarak yeniden tasarlanması ve inşa edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, yeşil altyapı projeleri, iklim uyumlu kentsel alan düzenlemeleri, aşırı sıcaklar ve sel risklerinin azaltılması, sürdürülebilir su ve enerji yönetimi çözümleri de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

TOPLAM DESTEK 5,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Dünya Bankası’nın sağladığı bu kaynakla birlikte, diğer kreditörlerden temin edilen finansman dahil İstanbul’un afetlere karşı dirençliliğini artırmak için kullanılan uygun koşullu dış kaynak miktarı 5,4 milyar dolara ulaştı.

“ORTAKLIĞIMIZ DEVAM EDECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "Bu başarılı ortaklık önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürecek. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımızla, İstanbul’un depreme hazırlık sürecine ve afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine desteğimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: AA

