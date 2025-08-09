En Çok Domates Üreten Ülkeler Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre en çok domates üreten 10 ülke belli oldu. Listede Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı...
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla dünya domates üretiminde zirvede yer alan ülkeler belli oldu. Listenin ilk sırasında açık ara farkla Çin yer alırken, Türkiye üçüncü sıradan ABD’yi geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.
TÜRKİYE, ÜRETİMDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
FAO’nun yayımladığı verilere göre, Çin 68,2 milyon tonluk üretimle açık ara lider konumda bulunuyor. Onu 20,6 milyon tonluk üretimle Hindistan takip ederken, Türkiye 13,1 milyon tonluk üretimle dünya üçüncülüğüne yerleşti. ABD ise 10,2 milyon tonluk üretimle dördüncü sırada kaldı.
EN ÇOK DOMATES ÜRETEN İLK 10 ÜLKE
1.Çin: 68,2 milyon ton
2.Hindistan: 20,6 milyon ton
3.Türkiye: 13,1 milyon ton
4.ABD: 10,2 milyon ton
5.Mısır: 6,2 milyon ton
6.İtalya: 6,1 milyon ton
7.Meksika: 4,2 milyon ton
8.Brezilya: 3,8 milyon ton
9.Nijerya: 3,7 milyon ton
10.İspanya: 3,6 milyon ton
Kaynak: Haber Merkezi