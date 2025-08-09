En Çok Domates Üreten Ülkeler Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla dünya domates üretiminde zirvede yer alan ülkeler belli oldu. Listenin ilk sırasında açık ara farkla Çin yer alırken, Türkiye üçüncü sıradan ABD’yi geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE, ÜRETİMDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

FAO’nun yayımladığı verilere göre, Çin 68,2 milyon tonluk üretimle açık ara lider konumda bulunuyor. Onu 20,6 milyon tonluk üretimle Hindistan takip ederken, Türkiye 13,1 milyon tonluk üretimle dünya üçüncülüğüne yerleşti. ABD ise 10,2 milyon tonluk üretimle dördüncü sırada kaldı.

EN ÇOK DOMATES ÜRETEN İLK 10 ÜLKE

1.Çin: 68,2 milyon ton

2.Hindistan: 20,6 milyon ton

3.Türkiye: 13,1 milyon ton

4.ABD: 10,2 milyon ton

5.Mısır: 6,2 milyon ton

6.İtalya: 6,1 milyon ton

7.Meksika: 4,2 milyon ton

8.Brezilya: 3,8 milyon ton

9.Nijerya: 3,7 milyon ton

10.İspanya: 3,6 milyon ton

Kaynak: Haber Merkezi