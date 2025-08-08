Her Sabah Alarmı Erteliyorsanız Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor: Hemen Vazgeçin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabah alarmı çaldığında sadece 5 dakika daha diyerek erteleme tuşuna basmak, birçok kişinin günlük rutininin bir parçası. Ancak bu alışkanlık sanıldığı kadar masum değil. Uyandığınız anda yeniden uykuya dalmak, gün boyunca yorgunluk ve dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. Uzmanlara göre, sabahları daha enerjik ve üretken bir güne başlamak için bazı basit ama etkili adımlar atmak mümkün.

ERTELEME TUŞU BEYİN FONKSİYONLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Son araştırmalar, alarmı ertelemenin sadece uykuyu bölmekle kalmayıp beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Yeniden uykuya geçmek, REM döngüsünü yarıda keserek zihinsel berraklığı bozabiliyor. Bu durum, karar verme becerilerinde zayıflama, ruh hali dalgalanmaları ve gün boyu süren bir sersemlik hissiyle sonuçlanabiliyor.

BİYOLOJİK SAATİNİZE SADIK KALIN

Her gün aynı saatte uyuyup uyanmak, vücudun biyolojik ritmini dengede tutuyor. Uzmanlara göre bu düzen, alarm çalmadan önce uyanmayı bile mümkün hale getirebiliyor. Hafta sonları bile bu düzene sadık kalmak, sabahları daha kolay kalkmanızı sağlıyor.

GÜNE DOĞAL IŞIKLA BAŞLAYIN

Sabahları gün ışığı almak, melatonin seviyesini azaltarak vücudu uyanmaya hazır hale getiriyor. Perdeleri açık bırakmak ya da gün ışığını taklit eden ışıklı çalar saatler kullanmak, sabahları daha enerjik kalkmayı kolaylaştırabiliyor.

ALARMI ERTELEMEYİ BIRAKMANIN YOLLARI

Uzmanlar, alarmı erteleme alışkanlığını kırmak isteyenler için şu önerilerde bulunuyor:

Telefonu yatak odasının dışında şarj edin.

Geleneksel bir çalar saat kullanın.

Uyandıktan sonra hemen ışığı açıp yüzünüzü yıkayın.

Gece yatmadan önce ekran süresini sınırlayın.

Sabahları keyifli bir rutin oluşturun (örneğin kahve içmek, kısa bir yürüyüş yapmak).

Sabahları sadece birkaç küçük alışkanlığı değiştirerek, gün boyunca daha zinde ve odaklanmış bir yaşam mümkün. Alarmı ertelemek yerine, vücudunuzu dinlemeyi ve ona uygun bir uyku düzeni kurmayı deneyin.

Kaynak: Haber Merkezi