Yazlık Bölgede Turizm Alarmı! Nufüs 200 Binden 800 Bine Çıktı, Plajlarda Yer Kalmadı

Yaz sezonunun en sıcak günlerinde Bodrum’da nüfus 200 binden 800 bine çıktı, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Turist akınıyla dolup taşan ilçede hem plajlarda hem trafikte yoğunluk dikkat çekti.

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde Bodrum’da adeta insan seli yaşanıyor. Normalde yaklaşık 200 bin olan nüfusun 800 bine ulaştığı ilçede sahiller doldu taştı. Özellikle Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Yalıçiftlik ve Gündoğan sahilleri gün boyu yoğunluğun en çok hissedildiği noktalar arasında yer aldı.
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ilçede, sıcak havadan bunalan tatilciler soluğu denizde aldı. Sahillerde serinlemeye çalışan 7’den 70’e herkes, Bodrum’un koylarında yer bulmakta zorlandı. Yalıçiftlik sahilinde dalgalarla eğlenen çocuklar ve gençler renkli görüntüler oluşturdu.

TURİST AKINI TRAFİĞE DE YANSIDI

Sahillerdeki kalabalığın yanı sıra trafikte de yoğunluk yaşandı. İlçeye girişlerde ve sahil güzergâhlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, yoğunluğun önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtirken, vatandaşlara özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmaları ve denizde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

"SEZON DOLU DOLU GEÇİYOR"

Bodrum’da turizm sektöründe faaliyet gösteren Zeynel Kılınç, bu yıl sezonun yoğun geçtiğini vurgulayarak, "Haziran ayında durağan başlayan sezonda temmuz itibarıyla büyük bir hareketlilik yaşandı. Ağustos ayıyla birlikte hem yerli hem de gurbetçi turistlerin ilgisi yoğunlaştı. Şu anda ilçede neredeyse boş yer yok. Tesisimiz iki aydır tamamen dolu. Ancak aşırı sıcaklara karşı tatilcilerin dikkatli olmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bodrum
