Kiralık Ya Da Satılık Ev Fark Etmiyor! O İlde IBAN Oyunu Patladı! Emlakta Yeni Tehlike

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut ilgisi her geçen gün artarken, nüfusa oranla en fazla satışın gerçekleştiği Antalya'da dolandırıcılık vakalarında da ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, vatandaşları hem konut hem de araç alım-satımında dolandırıcılara karşı uyardı.

ANTALYA DOLANDIRICILARIN HEDEFİNDE

Resmi rakamlarda İstanbul önde görünse de nüfus oranına göre en fazla konut satışının Antalya’da gerçekleştiğini vurgulayan Çağlar, bu yoğunluk nedeniyle dolandırıcıların gözünü bu bölgeye çevirdiğini belirtti. Çağlar, "Ev ya da araç göstererek IBAN numarası isteyen kişiler tapu sahibi dahi olmadan insanları kandırıyor. Tapuyu görmeden ödeme yapan vatandaşlar ne yazık ki paralarını kaybediyor" dedi.

"TAPU SAHİBİNİ GÖRMEDEN TEK KURUŞ ÖDEMEYİN"

Çağlar, her gün en az 3-4 kişinin dolandırıldığını belirterek, vatandaşların alışveriş yaparken yetki belgesi olmayan kişilerden uzak durmaları gerektiğini söyledi. Ev ya da araç alacaklarsa mutlaka ya tapu sahibinden ya da resmi yetki belgesi olan emlakçılardan alsınlar diyen Çağlar, aksi halde sadece paralarını değil, haklarını da kaybederler uyarısında bulundu.

"VERGİ VERMEYENLER ESNAFIN EMEĞİNİ ÇALIYOR"

Kayıtsız çalışanların yalnızca dolandırıcılık yapmadığını, aynı zamanda kayıtlı esnafın da emeğini gasp ettiğini söyleyen Çağlar, "Kayıt dışı kişiler vergi ödemezken, dükkân açıp ekmeğini alın teriyle kazanan esnaf mağdur oluyor. Bu durum, ekonomik ve etik açıdan da ciddi bir haksızlık" diye konuştu.

KİRALAR YASAL ORANDA ARTIRILMALI

Konut piyasasına da değinen Çağlar, kira artışlarının her ay TÜFE ortalamasına göre belirlendiğini hatırlattı. Kiracılarla ev sahipleri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde, bu oranın dışına çıkılmasının yasal olmadığını ve şikayet edilebileceğini belirtti.

FAİZLER DÜŞMEDEN PİYASA HAREKETLİLİĞİ ZOR

Konut piyasasındaki durgunluğa da dikkat çeken Çağlar, yüksek faiz oranlarının sektördeki hareketi olumsuz etkilediğini belirtti. Faizlerde düşüş yaşanmadıkça hem alım gücünün artmasının hem de piyasanın canlanmasının zor olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER VE GÖÇ KİRA FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Antalya’nın hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun göç aldığını belirten Çağlar, özellikle Akdeniz Üniversitesi'ndeki yaklaşık 100 bin öğrencinin kiralık konutlara olan talebinin, fiyatların yükselmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Mevcut konut sayısının talebi karşılamada yetersiz kaldığını, bu durumun da kiraları yukarı çektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA