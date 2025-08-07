Nikah Memuru Damattan Öyle Bir Şey İstedi Ki Gelin Kıpkırmızı Oldu: Ben Olsam Yolardım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada paylaşılan nikah görüntüleri kısa sürede viral oldu. Damadın sesinden etkilenen nikah memurunun "Sesine hasta oldum, bir şeyler söyler misin?" demesi ortalığı karıştırdı. Gelinin yüz ifadesi ise akrabalarını korkuttu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, nikah esnasında damadın ses tonundan etkilendiğini dile getiren nikah memuru, "Sesine hasta oldum, bir şeyler söyler misin?" diyerek dikkat çeken bir istekte bulunuyor.

GELİNİN RAHATSIZLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

Nikah memurunun isteği karşısında gülümsemekle yetinin gelinin tavırları ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun eleştiri aldı. Çoğu kişi gelinin bu durumda tepki vermesi gerektiğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gelin, yaşadığı bu anları nikah sonrası sosyal medya hesabında paylaşarak duruma tepkisini dile getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şu eleştirilerde bulundu:

Ben olsam yolardım.

Damadın konuşmasını eşine dönerek yapması takdire şayan...

Nikah memuru resmen gelinin sabrını sınamış.

