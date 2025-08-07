O Tarihte Doğanlar Yandı! 'Su' Dese Kilo Alan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

Yeme alışkanlıklarımızın yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve hatta astrolojik boyutları da olabilir mi? Ünlü astrolog açıkladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Astrolog Lyudmila Bulgakova’nın değerlendirmelerine göre, bazı burçlar metabolizma ve duygusal yapı bakımından kilo kontrolünde oldukça dezavantajlı. Ne kadar çaba gösterseler de, kilo vermekte ciddi zorluk yaşayan burçlar dikkat çekiyor.

İşte kilo vermekte en çok zorlanan o üç burç:

O Tarihte Doğanlar Yandı! 'Su' Dese Kilo Alan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

BOĞA

Zodyak’ın yemek yemeyi en çok seven burçlarından biri olan Boğa, yüksek kalorili yiyeceklerden vazgeçemiyor. Tat alma duyuları oldukça gelişmiş olan Boğalar, sofradan kalktıktan sonra fiziksel aktivite yapmak yerine dinlenmeyi tercih ediyor. Bu da zamanla kilo alımını kaçınılmaz hale getiriyor. Uzmanlara göre, Boğaların kilo kontrolünde başarı sağlaması için hareketli bir yaşam tarzını benimsemesi şart.

YENGEÇ

Yengeç burçları, stresli ve güvensiz hissettiklerinde duygusal yeme davranışına yöneliyor. Bu durum, kontrolsüzce kalori alımına ve hızlı kilo artışına yol açabiliyor. Ne yazık ki alınan kilolar, kolay kolay verilemiyor. Yengeçlerin duygusal dengeyi sağlaması ve beslenme ile duyguları arasında sağlıklı bir bağ kurması öneriliyor.

O Tarihte Doğanlar Yandı! 'Su' Dese Kilo Alan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

BALIK

Balık burçları genellikle yemek yeme alışkanlıklarının farkında bile olmadan sürekli bir şeyler tüketiyor. Özellikle televizyon karşısında ya da sosyal medyada gezinirken atıştırdıkları fark edilmeyecek boyutlara ulaşabiliyor. Duygusal iniş çıkışlar da bu durumu tetikleyince, alınan kilolar hızla birikiyor. Bilinçli yeme davranışı ve dikkatli porsiyon kontrolü, Balık burçları için kilo yönetiminin anahtarı olabilir.

Son Güncelleme:
