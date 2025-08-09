Dalga Yüksekliği 3 Metreye Çıktı! 4 İlde Denize Girmek Yasaklandı

Karadeniz’de dalga yüksekliği yer yer 3 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Düzce, Trabzon, Kocaeli ve Artvin’de sahillerde denize girmek geçici olarak yasaklandı, kırmızı bayraklarla vatandaşlar uyarıldı.

Olumsuz hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle Karadeniz kıyısındaki 4 ilde denize girişler geçici olarak durduruldu. Dalga yüksekliğinin bazı bölgelerde 3 metreye kadar ulaşması, can güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor. Sahillerde kırmızı bayraklarla vatandaşlar uyarılıyor.

DÜZCE

Akçakoca Kaymakamlığı, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçe sahillerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrak çekerek vatandaşları tehlikeye karşı bilgilendiriyor.

TRABZON

Trabzon Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaştığını belirterek, boğulma riskini önlemek amacıyla il genelinde denize girmenin bugün yasaklandığını bildirdi.

KOCAELİ

Kandıra Kaymakamlığı, ilçede bazı plajlarda denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço plajları dışındaki tüm sahillerde bugün yüzmeye izin verilmeyecek.

ARTVİN

Artvin Valiliği, meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın hava ile deniz koşullarının olumsuz olacağını bildirdi. Dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye çıkacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı ifade edilerek, 2 gün boyunca il genelinde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

