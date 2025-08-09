Ustalardan “Gözün Kapalı Al” Önerisi: İşte Masraf Çıkarmayan Otomobil Markaları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kullanıcı deneyimleri ve usta yorumları, bazı markaların yıllar boyu masraf çıkarmadan yollarda kalabildiğini ortaya koyuyor. İşte ikinci el değeri yüksek, arıza oranı düşük ve otomotiv ustalarının “gönül rahatlığıyla alın” dediği yedi marka…

1. Lexus – Lüksün ve Güvenilirliğin Sembolü

Premium segmentte yer alan Lexus, montaj kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Hibrit motor seçenekleri hem yakıt tasarrufu hem de yüksek performans sunuyor. Ancak yüksek satış fiyatı ve bakım maliyeti dezavantaj olarak görülüyor.

Öne çıkan modeller: ES, RX

2. Toyota – İstikrarın Adı

Toyota, sağlamlığı ve düşük arıza oranıyla tanınıyor. Gösterişten uzak tasarımlarına rağmen, bakım kolaylığı ve uzun ömrüyle tercih sebebi oluyor.

Öne çıkan modeller: Camry, RAV4, Corolla

3. Honda – Güç ve Dayanıklılık Bir Arada

Honda modelleri, güçlü motor yapısı ve üstün yol tutuşuyla biliniyor. Dayanıklılığıyla öne çıkan marka, konfor yerine daha çok performansa odaklanıyor.

Öne çıkan modeller: Civic, CR-V, Pilot

4. Chevrolet – Amerikan Konforu ve Gücü

Chevrolet, geniş iç hacim ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Üst segmentlerde kaliteli malzeme kullanımıyla öne çıkarken, giriş seviyesi modellerde bu durum eleştiri alabiliyor.

Öne çıkan modeller: Equinox, Tahoe, Silverado

5. Mazda – Tasarım ve Teknolojinin Dengesi

Mazda, şık tasarımı ve güvenilirliği bir araya getiriyor. Üretim kalitesi yüksek olan modeller, kullanım kolaylığıyla da biliniyor.

Öne çıkan modeller: Mazda3, CX-5, MX-5

6. Kia – Uygun Fiyatlı ve Sorunsuz

Kia, sunduğu yüksek donanım seviyesi ve uzun garanti süresiyle dikkat çekiyor. Düzenli bakımı yapılan modellerin uzun yıllar sorunsuz çalıştığı biliniyor.

Öne çıkan modeller: Sportage, Telluride, K5

7. Skoda – Uygun Fiyatlı Alman Teknolojisi

Volkswagen grubunun teknolojisini daha erişilebilir fiyatla sunan Skoda, pratik çözümler ve ekonomik motor seçenekleriyle öne çıkıyor.

Öne çıkan modeller: Octavia, Kodiaq

