Beyaz Saray’dan ‘Kahverengi Altına' Darbe! Piyasada ‘Trump’ Etkisi

ABD'nin Brezilya’dan yapılan ithalata yüzde 50 oranında vergi getirmesi ve bu kapsamda kahvenin de yer alması, dünya kahve ticaretinde yeni belirsizliklerin ortaya çıkmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya’ya yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirmesi, küresel kahve piyasasında dengeleri değiştirdi. Vergi kapsamına kahvenin de dahil edilmesi, dünya kahve ticaretinde belirsizlikleri beraberinde getirirken, yatırımcılar ve üreticiler geleceğe dair pozisyonlarını gözden geçirmeye başladı.

‘ETKİ SINIRLI AMA BELİRSİZLİK BÜYÜK’

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, mevcut durumda ABD’nin Brezilya’ya uyguladığı gümrük tarifelerinin kahve piyasasına etkisinin sınırlı kaldığını belirtti. Hansen, piyasaların bu kararın ardından ABD’deki kahve ithalatı ve tüketimi üzerinde nasıl bir sonuç doğuracağını merak ettiğini belirtti.. Hansen, “Bugünkü gümrük vergilerinin kahve fiyatlarını kısa vadede dramatik şekilde etkilemesini beklemek için erken” değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Brezilya'ya yüzde 50 ithalat vergisi uygulamaya başladı

KÜRESEL ARZA ETKİ EDEBİLİR Mİ?

Kahvede dünyanın en büyük üreticisi olan Brezilya, aynı zamanda ABD’nin en önemli tedarikçilerinden biri konumunda. Washington’un attığı bu adım, Brezilya’nın alternatif pazarlara yönelmesini gündeme getirirken, bu yeni yönelimlerinin küresel arz dengesini nasıl değiştireceği ise merak ediliyor.

Uzmanlara göre, ABD’ye kahve ihracatında yaşanabilecek bir daralma, global ticaret zincirinde domino etkisi yaratabilir. Kahve tüccarlarının vergilerden kaçınmak için transit ticaret yöntemlerine başvurabileceği, ancak bunun da maliyetleri artırarak tüketici fiyatlarını yukarı çekebileceği konuşuluyor.

2025 KAHVE İÇİN ZORLU BİR YIL

2025 yılı, kahve fiyatları açısından büyük dalgalanmalara sahne oldu. Geçtiğimiz yıl kurak hava koşulları ve arz endişeleriyle yükselişe geçen kahve fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın Kolombiya’ya da ek gümrük vergisi sinyali vermesiyle birlikte 4,2995 dolar ile tarihi zirveyi gördü. Ancak bu sert yükseliş uzun ömürlü olmadı. Yılın ortasına doğru fiyatlar 2,7725 dolara kadar geriledi. Uzmanlar, yüksek fiyatlar nedeniyle ertelenen uzun vadeli alımların ve artan üretimin bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle Kolombiya’daki üretimin 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşması ve Brezilya’daki olumlu hava koşulları, kahve piyasasında satış baskısını beraberinde getirdi.

TRUMP ETKİSİ SÜRÜYOR

ABD’nin uyguladığı tarifelerin kahve fiyatlarına etkisi şimdilik sınırlı görünse de, yatırımcılar Trump yönetiminin dış ticaret politikalarının uzun vadede nasıl bir tablo çizeceğini kestirmekte zorlanıyor. Fiyatların son aylarda 2-3 dolar bandında dengelenmesi, piyasanın yeni gelişmeleri temkinli izlediğini gösteriyor.

Hansen, gümrük vergisi tarifelerinin Brezilya'nın dış ticaretini ne kadar etkileyebileceğini söyleyebilmek için çok erken olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

