Morgan Stanley’den Sürpriz Çıkış: Doların Kaderi Değişebilir

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasıyla ilgili belirsizlik devam ederken, Morgan Stanley’den dikkat çeken bir tahmin geldi. Kurum, enflasyon baskısının zayıf istihdam verilerinden daha belirleyici olduğunu savunarak, piyasaların aksine Fed’in 2025 sonuna kadar faiz indirimine gitmeyeceğini öngördü.

Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifeleri konusundaki belirsizliği nedeniyle Fed son toplantısında politika faizini %4,25 – %4,50 aralığında sabit tuttu. Piyasalarda ise eylül ayı için faiz indirimi beklentisi hâlâ güçlü; FedWatch verileri, bu olasılığı %88 olarak gösteriyor.

Morgan Stanley’den Sürpriz Çıkış: Doların Kaderi Değişebilir - Resim : 1

POWELL'IN BEKLE-GÖR STRATEJİSİ

Politika yapıcılar, Trump’ın ticaret hamlelerinin ekonomiye etkisini daha net görmek için temkinli duruşlarını koruyor. Enflasyonun hâlen hedefin üzerinde seyretmesi ve tarifelerin fiyat artışlarını tetiklemeye başlaması, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği görüşünü destekliyor.

MORGAN STANLEY FARKLI SENARYO ÇİZDİ

Seth Carpenter liderliğindeki Morgan Stanley analistleri, yayımladıkları notta şu değerlendirmeyi yaptı:
“İşgücü talebindeki yavaşlama aşağı yönlü riskleri işaret etse de enflasyon hedefin üzerinde ve yükseliş eğiliminde. Bu nedenle Fed’in yıl boyunca faizleri sabit tutmasını bekliyoruz.”

Morgan Stanley’den Sürpriz Çıkış: Doların Kaderi Değişebilir - Resim : 2

DOLAR/TL'DE YUKARI YÖNLÜ RİSK

Fed’in eylül ayında faizi değiştirmemesi, doların küresel piyasalarda güçlenmesine yol açabilir. Yüksek faiz oranları, ABD varlıklarını yatırımcılar için cazip kılarken gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı riski oluşturuyor. Türkiye özelinde ise bu senaryo, dolar/TL’de yukarı yönlü baskıyı artırabilir.

