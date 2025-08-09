Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 Bin 400 Personel Alacak! Başvuru Takvimi Belli Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 9-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 Bin 400 Personel Alacak! Başvuru Takvimi Belli Oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bünyesinde görev alacak 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, alımlar destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Adaylar, başvurularını 9-18 Ağustos tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden, “Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” ve “Kariyer Kapısı” adresleri üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvurulacak pozisyonlara ilişkin özel şartlar ve gerekli belgeler ise Resmi Gazete’de yayımlanan ilan metninde yer alıyor. Bu alımlar, kamuda iş fırsatı bekleyen binlerce aday için önemli bir istihdam kapısı olacak.

Kaynak: İHA

