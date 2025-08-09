Avrupa'da Tüm Banknotlar Baştan Sona Yenileniyor! AMB Kararı Duyurdu

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro banknotlarının baştan sona yenileneceğini duyurdu. Yeni seride “Avrupa Kültürü” ve “Nehirler ve Kuşlar” temaları öne çıkarken, banknotlar daha renkli, modern ve sahteciliğe karşı gelişmiş güvenlik önlemleriyle donatılacak.

“Avrupa Kültürü” temasında yalnızca mimari yapılar değil; bilim, edebiyat, opera ve zanaat gibi alanlarda iz bırakan tarihi isimler de yer alacak. “Nehirler ve Kuşlar” teması ise kıtanın doğal çeşitliliğini ve dayanıklılığını simgeleyecek. Banknotların arka yüzünde ise Avrupa kurumları bulunarak bu değerlerin korunmasına dikkat çekilecek.

Avrupa'da Tüm Banknotlar Baştan Sona Yenileniyor! AMB Kararı Duyurdu - Resim : 1

HALK VE UZMANLAR SÜRECE DAHİL OLDU

Yenileme çalışmaları yalnızca AMB bünyesindeki yetkililerle sınırlı kalmadı. Euro bölgesinden uzmanlar ve vatandaşlar sürece aktif olarak katıldı. Yaklaşık 365 bin kişinin görüş bildirdiği tasarım sürecinde, iki farklı danışma grubu da öneriler sundu. 15 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında ise tüm Avrupa’dan grafik tasarımcıların katılabileceği açık bir yarışma başlatıldı. Kazanan tasarımlar 2026’da kamuoyuna tanıtılacak.

Avrupa'da Tüm Banknotlar Baştan Sona Yenileniyor! AMB Kararı Duyurdu - Resim : 2

KADEMELİ OLARAK PİYASAYA SÜRÜLECEK

AMB, yeni banknotların dolaşıma girmesinin birkaç yılı bulacağını belirtti. Mevcut banknotlar ise yeni seriyle birlikte uzun süre geçerliliğini koruyacak. Vatandaşlar eski banknotları her zaman ödeme aracı olarak kullanabilecek ve dilediklerinde bankalarda değiştirebilecek. Eski serilerin tedavülden kaldırılması kararı alınırsa, tarih önceden duyurularak geçiş sürecinin sorunsuz olması sağlanacak.

