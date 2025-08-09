Saksıda Bile Yetişiyor, 4 Mevsim Hasat Ediliyor! Getirisi Bir Haneyi Doyuruyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yoğun aromasıyla yemeklerden içeceklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan nane, kokteyllerden çaylara, salatalardan tatlılara kadar pek çok tarifte yer buluyor. Sadece lezzet değil, sindirime olan olumlu etkileriyle de tercih ediliyor.

EVDE YETİŞTİRİLMESİ ÇOK KOLAY

Nane, doğru koşullar sağlandığında saksıda yıl boyunca yetişebiliyor. İngiliz nanesi, limon nanesi gibi farklı türler tercih edilerek damak tadına uygun çeşitler elde edilebiliyor. Tohumdan ya da olgun bitkilerden alınan çeliklerle çoğaltılabilen nane, besince zengin ve iyi drenajlı toprakta hızla gelişiyor. Ekim sonrası toprağın kökleri kapatacak şekilde bastırılması, düzenli sulama yapılması ancak suyun saksıda birikmemesi öneriliyor.

GÜNEŞ IŞIĞI VE DÜZENLİ BAKIM ŞART

Pencere kenarından gelen bol ışık, nanenin sağlıklı gelişimi için ideal. İlk dönemlerde bitkiyi desteklemek amacıyla küçük çubuklar kullanılabiliyor. Düzenli sulama ve ara sıra budama, bitkinin daha gür ve güçlü olmasını sağlıyor.

DÖRT MEVSİM HASAT EDİLİYOR

Naneyi diğer birçok bitkiden ayıran en büyük özellik, yılın her döneminde taze yaprak toplanabilmesi. Taze tüketilebileceği gibi kurutularak da saklanabilen nane, çaydan tatlıya, ana yemekten soslara kadar pek çok tarifte ferahlatıcı bir dokunuş sunuyor.

