Saksıda Bile Yetişiyor, 4 Mevsim Hasat Ediliyor! Getirisi Bir Haneyi Doyuruyor

Ferah kokusu, pratik bakımı ve dört mevsim süren verimiyle nane, saksıda yetiştirilebilecek en avantajlı bitkiler arasında öne çıkıyor. Evinde bir kez eken, hem mutfağında hem de evinde bu bitkinin sunduğu faydalardan uzun yıllar yararlanıyor.

Son Güncelleme:
Saksıda Bile Yetişiyor, 4 Mevsim Hasat Ediliyor! Getirisi Bir Haneyi Doyuruyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yoğun aromasıyla yemeklerden içeceklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan nane, kokteyllerden çaylara, salatalardan tatlılara kadar pek çok tarifte yer buluyor. Sadece lezzet değil, sindirime olan olumlu etkileriyle de tercih ediliyor.

Saksıda Bile Yetişiyor, 4 Mevsim Hasat Ediliyor! Getirisi Bir Haneyi Doyuruyor - Resim : 1

EVDE YETİŞTİRİLMESİ ÇOK KOLAY

Nane, doğru koşullar sağlandığında saksıda yıl boyunca yetişebiliyor. İngiliz nanesi, limon nanesi gibi farklı türler tercih edilerek damak tadına uygun çeşitler elde edilebiliyor. Tohumdan ya da olgun bitkilerden alınan çeliklerle çoğaltılabilen nane, besince zengin ve iyi drenajlı toprakta hızla gelişiyor. Ekim sonrası toprağın kökleri kapatacak şekilde bastırılması, düzenli sulama yapılması ancak suyun saksıda birikmemesi öneriliyor.

GÜNEŞ IŞIĞI VE DÜZENLİ BAKIM ŞART

Pencere kenarından gelen bol ışık, nanenin sağlıklı gelişimi için ideal. İlk dönemlerde bitkiyi desteklemek amacıyla küçük çubuklar kullanılabiliyor. Düzenli sulama ve ara sıra budama, bitkinin daha gür ve güçlü olmasını sağlıyor.

Saksıda Bile Yetişiyor, 4 Mevsim Hasat Ediliyor! Getirisi Bir Haneyi Doyuruyor - Resim : 2

DÖRT MEVSİM HASAT EDİLİYOR

Naneyi diğer birçok bitkiden ayıran en büyük özellik, yılın her döneminde taze yaprak toplanabilmesi. Taze tüketilebileceği gibi kurutularak da saklanabilen nane, çaydan tatlıya, ana yemekten soslara kadar pek çok tarifte ferahlatıcı bir dokunuş sunuyor.

Ustalardan “Gözün Kapalı Al” Önerisi: İşte Masraf Çıkarmayan Otomobil MarkalarıUstalardan “Gözün Kapalı Al” Önerisi: İşte Masraf Çıkarmayan Otomobil MarkalarıEkonomi

Güneş Enerjili Otomobil Üreticisi İflas Etti: Parçalar Açık Artırmayla Satışa ÇıkarıldıGüneş Enerjili Otomobil Üreticisi İflas Etti: Parçalar Açık Artırmayla Satışa ÇıkarıldıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çiçek Hasat
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
En Çok Domates Üreten Ülkeler Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı En Çok Domates Üreten Ülkeler Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Şaşırttı
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
9 Ağustos Günlük Burç Yorumları: Bugün Dökülecek Gözyaşı Sadece Mutluluktan Olacak 9 Ağustos Günlük Burç Yorumları: Bugün Dökülecek Gözyaşı Sadece Mutluluktan Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!