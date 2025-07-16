Memur Olmak İsteyenlere Devlet Kapısı Açıldı: 1.291 Personel Alımı Başvuruları Başladı
Memur olmak isteyenler için büyük fırsat! Temmuz ayı boyunca çeşitli kamu kurumlarına toplam 1.291 personel alımı yapılacak. Belediyelerden üniversitelere, bakanlıklardan kamu kuruluşlarına kadar birçok kurum farklı kadrolarda memur ve sözleşmeli personel alacak.
Kaynak: Sabah
Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için sevindirici haber Resmi Gazete’den geldi. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde birçok belediye, üniversite ve bakanlıkta çeşitli kadrolar için toplam 1.291 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Farklı şehirlerde ve farklı pozisyonlarda gerçekleşecek bu alımlar, memurluktan itfaiyeciliğe, sağlık personelinden zabıtaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
MEMUR OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
İlgili kurumlarca yayımlanan ilanlara göre, başvurular belirlenen tarihler arasında alınacak. Alımlar sözleşmeli, kadrolu veya işçi statüsünde olacak. Her ilan için başvuru süresi ve şartlar farklılık göstereceğinden, adayların ilgili kurumların internet sitelerinden detaylara ulaşması gerekiyor.
Alım yapacak kurumlardan bazıları şöyle:
Jandarma Genel Komutanlığı: 548 öğrenci alımı (astsubay ve subay)
Gazi Üniversitesi: 208 sözleşmeli personel
Antalya Büyükşehir Belediyesi: 75 personel (30 zabıta, 45 itfaiye eri)
Trakya Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 14 sözleşmeli personel
Silivri Belediyesi: 7 personel
Kadıköy Belediyesi: 11 sözleşmeli personel
İzmir Büyükşehir Belediyesi: 50 zabıta memuru
Dışişleri Bakanlığı: 180 aday meslek memuru
Milli Savunma Bakanlığı: Uzman erbaş ve sözleşmeli er temini
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 2 sözleşmeli personel
TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı): 2 personel
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ): 31 memur
Çeşitli belediyeler: Memur, veteriner hekim, zabıta, muhasebeci, şoför ve sözleşmeli personel kadrolarına alım yapılacak.
FARKLI KADEMELERDE FARKLI GÖREVLER
Personel alımları, yalnızca memur kadrolarıyla sınırlı değil. Belediyeler bünyesinde sözleşmeli personel, şoför, zabıta memuru, itfaiye eri, muhasebeci ve veteriner gibi çeşitli unvanlarda alımlar gerçekleşecek. Aynı zamanda üniversiteler ve bakanlıklarda da teknik ve idari pozisyonlara yönelik ilanlar bulunuyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Her kurumun kendi ihtiyaçlarına göre belirlediği şartlar olmakla birlikte, genellikle T.C. vatandaşı olma, en az lise veya ön lisans mezunu olma, KPSS puanına sahip olma ve görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması gibi kriterler aranıyor. Bazı kadrolar için ise özel nitelikler (örneğin mesleki sertifikalar veya alanla ilgili lisans eğitimi) gerekebiliyor.
TARİHLERİ VE DETAYLARI KAÇIRMAYIN
Farklı kurumlara yönelik personel alımı başvuruları farklı tarihlerde başlıyor ve sona eriyor. Bu nedenle adayların ilgili kurumların resmi internet sitelerinden veya Resmi Gazete ilanlarından güncel bilgileri dikkatle takip etmesi öneriliyor.