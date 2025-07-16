Memur Olmak İsteyenlere Devlet Kapısı Açıldı: 1.291 Personel Alımı Başvuruları Başladı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Her kurumun kendi ihtiyaçlarına göre belirlediği şartlar olmakla birlikte, genellikle T.C. vatandaşı olma, en az lise veya ön lisans mezunu olma, KPSS puanına sahip olma ve görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması gibi kriterler aranıyor. Bazı kadrolar için ise özel nitelikler (örneğin mesleki sertifikalar veya alanla ilgili lisans eğitimi) gerekebiliyor.

TARİHLERİ VE DETAYLARI KAÇIRMAYIN

Farklı kurumlara yönelik personel alımı başvuruları farklı tarihlerde başlıyor ve sona eriyor. Bu nedenle adayların ilgili kurumların resmi internet sitelerinden veya Resmi Gazete ilanlarından güncel bilgileri dikkatle takip etmesi öneriliyor.