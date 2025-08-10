Süper Meyve Olarak Biliniyor! Karadeniz'de Hasadı Başladı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur Köyü’nde birkaç yıl önce deneme amaçlı ekimi yapılan “süper meyve” aronya, bu yıl Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek kalite ve verimine ulaştı. Ana vatanı Kuzey Amerika olan, antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin aronya, bölge iklimine uyum sağlayarak üreticisine yüksek kazanç imkânı sunmaya başladı.

Son Güncelleme:
Süper Meyve Olarak Biliniyor! Karadeniz'de Hasadı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Köyde 3 yıl önce 400 metrekarelik arazisine aronya fidanı diken üretici Ethem Çiftçi, ilk yıllarda 150 kilogram ürün aldığını, bu sezon ise aynı alandan 700-800 kilogram civarında rekolte beklediklerini söyledi. Çiftçi, “Aronya, bakımı özen isteyen bir meyve. Antioksidan değeri çok yüksek, kalp, kolesterol ve kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğu için doktor tavsiyesiyle tüketilmeli” dedi.

Süper Meyve Olarak Biliniyor! Karadeniz'de Hasadı Başladı - Resim : 1

GÜMÜŞHANE'DE KALİTE VERİMİ YÜKSEK

Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Recep Yasin Sarı, bölgedeki arazi yapısının kısıtlı olması nedeniyle yüksek katma değerli ürünlere yöneldiklerini belirterek, “Yüzde 70 devlet, yüzde 30 çiftçi katkısıyla başlattığımız proje kapsamında aronya, yaban mersini ve çilek gibi ürünler ektik. Aronya soğuğa dayanıklı, kar ve dona karşı etkilenmeyen bir meyve. Aynı bahçede fasulye ve çilek gibi başka ürünler de yetiştirilebiliyor. Bugün itibarıyla Karadeniz Bölgesi’nin en iyi verim ve kalitesini Kürtün’de yakaladık” diye konuştu.

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiOtomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiEkonomi

Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduApple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Gümüşhane Hasat
Son Güncelleme:
Bal Damlayan Hasat Başladı! Rekolte Düşse de Fiyatı Yetti Bal Damlayan Hasat Başladı! Rekolte Düşse de Fiyatı Yetti
En Şanslı 3 Burç Açıklandı En Şanslı 3 Burç Açıklandı
Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun PSG'den Fenerbahçe'nin Genç Yıldızına Kanca
Hyundai, Türkiye’de Çok Satan Modeli İçin Geri Çağırma Başlattı Otomotiv Devi Türkiye’de Çok Satan Modeli İçin Geri Çağırma Başlattı
ÇOK OKUNANLAR
Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam... 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat
Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme