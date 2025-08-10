Süper Meyve Olarak Biliniyor! Karadeniz'de Hasadı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Köyde 3 yıl önce 400 metrekarelik arazisine aronya fidanı diken üretici Ethem Çiftçi, ilk yıllarda 150 kilogram ürün aldığını, bu sezon ise aynı alandan 700-800 kilogram civarında rekolte beklediklerini söyledi. Çiftçi, “Aronya, bakımı özen isteyen bir meyve. Antioksidan değeri çok yüksek, kalp, kolesterol ve kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Ancak kan sulandırıcı etkisi olduğu için doktor tavsiyesiyle tüketilmeli” dedi.

GÜMÜŞHANE'DE KALİTE VERİMİ YÜKSEK

Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Recep Yasin Sarı, bölgedeki arazi yapısının kısıtlı olması nedeniyle yüksek katma değerli ürünlere yöneldiklerini belirterek, “Yüzde 70 devlet, yüzde 30 çiftçi katkısıyla başlattığımız proje kapsamında aronya, yaban mersini ve çilek gibi ürünler ektik. Aronya soğuğa dayanıklı, kar ve dona karşı etkilenmeyen bir meyve. Aynı bahçede fasulye ve çilek gibi başka ürünler de yetiştirilebiliyor. Bugün itibarıyla Karadeniz Bölgesi’nin en iyi verim ve kalitesini Kürtün’de yakaladık” diye konuştu.

Kaynak: İHA