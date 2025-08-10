Bal Damlayan Hasat Başladı! Rekolte Düşse de Fiyatı Yetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olgunlaştığında tabanından bal damlamasıyla bilinen ve “altından bal akan meyve” olarak anılan incir, hem ilçe ekonomisine hem de ülke ihracatına katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan ve öğleye kadar alımı yapılan incirlerin büyük bölümü iç piyasada Mersin’de tüketilirken, seçkin kalitedeki ürünler Almanya ve Dubai’ye gönderiliyor.

REKOLTE DÜŞSE DE FİYATTAN MEMNUNLAR

Bu yıl 35 bin ton rekolte beklenirken, iklim koşullarından kaynaklı verim düşüşü yaşandığı bildirildi. Ancak fiyatların yüksek seyretmesi üreticinin yüzünü güldürdü. İncir tüccarı Okan Oktay, “İç piyasada 120 lira, ihracatta 150 liradan alım yapıyoruz. Kalite yüksek, şeker ve bal oranı uygun” dedi.

Kaynak: İHA