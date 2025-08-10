Hyundai, Türkiye’de Çok Satan Modeli İçin Geri Çağırma Başlattı

Türkiye’de satış başarısıyla öne çıkan Hyundai Bayon modeli, teknik bir arıza ihtimali nedeniyle geri çağırılıyor. Son dönemde bazı kullanıcıların yakıt pompasında yaşadığı sorunlar üzerine harekete geçen Hyundai Türkiye, olası güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için gönüllü geri çağırma kampanyası başlattığını duyurdu.

Hyundai, Türkiye'de Çok Satan Modeli İçin Geri Çağırma Başlattı
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 üretim yılına ait belirli Bayon modellerinde yakıt pompasında teknik aksaklık ihtimali tespit edildi. Bu durumun sürüş güvenliğini etkileyebileceği belirtilerek, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmaları istendi.

HYUNDAI TÜRKİYE'DEN ÇIKLAMA

Hyundai Türkiye, “Geri çağırma kampanyası kapsamındaki araçlar için servis planlamaları yapılacak ve müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaşılacaktır” ifadesini kullandı.

KAPSAM NASIL KONTROL EDİLECEK?

Geri çağırma, sadece belirli motor donanımı ve üretim yıllarındaki Bayon modellerini kapsıyor. Araç sahipleri, e-Devlet’te yer alan “Araçlarım” bölümünden veya Hyundai Türkiye’nin resmi iletişim kanallarından araçlarının bu kampanya kapsamında olup olmadığını sorgulayabiliyor.

