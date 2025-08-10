Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket Oldu

ABD’li teknoloji devi Apple, CEO Tim Cook’un ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından borsada son beş yılın en güçlü haftalık performansını sergiledi.

Son Güncelleme:
Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apple'ın hisseleri bir haftada %13 değer kazanarak Temmuz 2020’den bu yana görülen en yüksek artışı kaydetti.

Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket Oldu - Resim : 1

400 MİLYAR DOLARLIK DEĞER ARTIŞI

Cook, çarşamba günü Beyaz Saray’da Trump ile yaptığı ortak basın açıklamasında, önümüzdeki dört yıl içinde ABD’de 100 milyar dolarlık yatırım planladıklarını duyurdu. Bu açıklama yatırımcı güvenini artırırken, cuma günü Apple hisseleri %4 yükselerek 229,35 dolardan kapandı. Böylece şirketin piyasa değeri bir haftada 400 milyar doların üzerine çıktı.

Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket Oldu - Resim : 2

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 3. ŞİRKETİ

Apple, bu değer artışıyla birlikte 3,4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, Nvidia ve Microsoft’un ardından dünyanın en değerli üçüncü şirketi olma konumunu korudu.

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiOtomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Apple Hisse
Son Güncelleme:
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu Hayatını Kaybetti Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti
Dev Bankadan Gümüş Tahmini: Rekor Rekoru Tetikleyecek Dev Bankadan Gümüş Tahmini: Rekor Rekoru Tetikleyecek
Bursa'da Hasat Zamanı Başladı Bursa'da Hasat Zamanı Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
İstanbul'da 13 Katlı Binada Yangın! Mahsur Kalanlar Pencerede İstanbul'da 13 Katlı Binada Yangın Faciası
Brezilya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 45 Yaralı Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı! 11 Ölü, 45 Yaralı