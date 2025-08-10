Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apple'ın hisseleri bir haftada %13 değer kazanarak Temmuz 2020’den bu yana görülen en yüksek artışı kaydetti.

400 MİLYAR DOLARLIK DEĞER ARTIŞI

Cook, çarşamba günü Beyaz Saray’da Trump ile yaptığı ortak basın açıklamasında, önümüzdeki dört yıl içinde ABD’de 100 milyar dolarlık yatırım planladıklarını duyurdu. Bu açıklama yatırımcı güvenini artırırken, cuma günü Apple hisseleri %4 yükselerek 229,35 dolardan kapandı. Böylece şirketin piyasa değeri bir haftada 400 milyar doların üzerine çıktı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 3. ŞİRKETİ

Apple, bu değer artışıyla birlikte 3,4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, Nvidia ve Microsoft’un ardından dünyanın en değerli üçüncü şirketi olma konumunu korudu.

