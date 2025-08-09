Bursa'da Hasat Zamanı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Osmangazi ilçesinin belediye iştiraki olan Gazi Tarım A.Ş., tarım ilaçsız baklagil ve sebze yetiştirmede hasat zamanına geldi.

Osmangazi Belediyesi iştiraki Gazi Tarım A.Ş. 130 çeşit yerel ve yerelleşmiş tohumdan 10 dönümlük bir alanda tarım ilacı kullanmadan sebze ve baklagil yetiştirdi. İlk hasadı gerçekleştirilen organik patlıcan ve biberlerden Kent Lokantası’nda yemek yapılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.



Osmangazi Belediyesi’nin tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve kentin üretim potansiyelinin arttırılması hedefiyle kurduğu Gazi Tarım A.Ş. Mayıs ayında yapılan protokol çerçevesinde Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10 dönümlük bir alana Hamitler’deki seralarında yetiştirdiği domates, biber, mısır, fasulye, kavun, karpuz ve kabak fidelerinin ekimini yaptı. Burada yetiştirilen sebze ve baklagillerden alınacak 130 çeşit yerel ve yerelleşmiş tohumlar 2026’nın Mart ayında vatandaşlarla buluşturulacak. Yeteri kadar tohumu alınarak artan organik sebze ve baklagillerden ise Osmangazi Belediyesi’nin Kent Lokantaları’nda yemek yapılıyor. Mayıs ayında dikilen fidelerden ilk olarak organik patlıcan ve biberler hasat edildi. Toplanan sebzelerden Kent Lokantası’nda patlıcan musakka yemeği hazırlanarak vatandaşlara servis edildi. Gazi Tarım A.Ş’nin organik olarak yetiştirdiği ürünlerle hazırlanan yemeğin tadına bakan vatandaşlar lezzetine hayran kaldı.

TARIM İLACI KULLANILMADAN DA HASAT MÜMKÜN

Herhangi bir tarım ilacı kullanmadan 10 dönümlük bir alana dikim yaptıklarını ifade eden Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay, "Gazi Tarım A.Ş. olarak Mart ayında Hamitlerdeki seralarımızda ekmiş olduğumuz 130 çeşit yerel ve yerelleşmiş tohumdan çıkan fideleri Mayıs ayında yaptığımız protokol çerçevesinde Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10 dönümlük bir alana dikimini yaptık. Ektiğimiz sebzelerden ilk hasadı patlıcan ve biberlerden gerçekleştirdik. Bizim burada bu sebzeleri dikme amacımız burada tohum elde etmek, buradan yetişen sebzelerden elde ettiğimiz tohumları önümüzdeki Mart ayında halkımızla buluşturmayı planlıyoruz. Ücretsiz bir tohum takas şenliği gerçekleştireceğiz. Burada ki ürünlerden tohum elde ediyoruz. 10 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Burada ürettiğimiz fazla ürünlerin ekolojik tarım şartlarında üretilmiş gıdalar olarak Kent Lokantası’nda kullanılmasının çok uygun olacağını düşündük. OKİ (Osmangazi Kültür İşleri) ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği bugün burada hasat ettiğimiz ürünleri Kent Lokantası’nın yemek hanesine teslim ettik. Bu ürünler yemekhanede sağlıklı yemeklere dönüştürülecek. Ekimini yaptığımız 10 dönümlük alanda 25 çeşit domates, 40 çeşit biber, 10 çeşit mısır, 15 çeşit fasulye, kavun, karpuz ve kabaklarımız var burada yiyecek olarak tahıllar hariç her türlü sebze ve baklagili bulabilmek mümkün, burada çeşitli ülkelerden gelen yerli tohumlarla yetiştirilen sebze ve baklagiller de var, burada ürettiğimiz her şey ekolojik tarım şartlarında her hangi bir tarım ilacı kullanmadan üretilmiştir. Biz burada tarım ilacı kullanmadan da üretim yapılabilir bunu göstermeye çalışıyoruz" dedi.

