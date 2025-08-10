Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de sıfır araç fiyatları döviz kuru ve ÖTV kaynaklı artışlarla yükselmeye devam ederken, bazı markalar tüketiciyi çekmek için agresif kampanyalara yöneliyor. Fransız üretici Renault, popüler modeli Megane Sedan için 500 bin TL’ye varan indirim açıkladı.

AĞUSTOS 2025 RENAULT FİYAT LİSTESİ

Renault’un güncellediği fiyatlara göre Megane Sedan modelleri şu şekilde satışa sunuluyor:

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.839.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.900.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 2.149.000 TL

Geniş bagaj hacmi, yakıt tasarrufu ve farklı motor seçenekleriyle dikkat çeken model, C segmentinde rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

MARKALAR ARASINDA SIFIR OTOMOBİL FİYAT MAKASI AÇIK

Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye pazarında bazı markaların başlangıç fiyatları şöyle:

Togg: 1.862.000 TL – Renault: 1.447.000 TL – Chery: 2.145.000 TL – Dacia: 1.310.000 TL – Citroen: 1.300.000 TL – Opel: 1.317.000 TL – Peugeot: 1.896.500 TL – Ford: 1.559.800 TL – Hyundai: 1.125.000 TL – Kia: 1.210.000 TL – Skoda: 1.639.900 TL – Seat: 1.665.000 TL – Honda: 1.580.000 TL – Toyota: 1.828.000 TL – Fiat: 1.144.131 TL – Volkswagen: 1.661.000 TL – Nissan: 1.649.900 TL – MG: 1.990.000 TL – BMW: 3.308.400 TL – Mercedes: 3.003.000 TL – BYD: 1.629.500 TL – Tesla: 2.241.000 TL – Suzuki: 1.470.000 TL – Cupra: 1.925.000 TL.

REKABET YIL SONUNA KADAR SÜREBİLİR

Son dönemde yükselen maliyetler ve kur baskısına rağmen yapılan bu indirim, yıl sonu kampanyalarında diğer markaların da benzer adımlar atabileceğinin işareti olarak görülüyor. Renault’un hamlesi, pazardaki rekabetin önümüzdeki aylarda daha da sertleşebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi