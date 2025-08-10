Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti

Türkiye'de sıfır otomobillere ulaşım her geçen gün zorlaşırken, Renault'dan dikkat çeken bir fiyat hamlesi geldi. Şirket, Megane Sedan için 500 bin liralık indirime gitti.

Son Güncelleme:
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de sıfır araç fiyatları döviz kuru ve ÖTV kaynaklı artışlarla yükselmeye devam ederken, bazı markalar tüketiciyi çekmek için agresif kampanyalara yöneliyor. Fransız üretici Renault, popüler modeli Megane Sedan için 500 bin TL’ye varan indirim açıkladı.

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti - Resim : 1

AĞUSTOS 2025 RENAULT FİYAT LİSTESİ

Renault’un güncellediği fiyatlara göre Megane Sedan modelleri şu şekilde satışa sunuluyor:

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.839.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.900.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 2.149.000 TL

Geniş bagaj hacmi, yakıt tasarrufu ve farklı motor seçenekleriyle dikkat çeken model, C segmentinde rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti - Resim : 2

MARKALAR ARASINDA SIFIR OTOMOBİL FİYAT MAKASI AÇIK

Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye pazarında bazı markaların başlangıç fiyatları şöyle:

Togg: 1.862.000 TL – Renault: 1.447.000 TL – Chery: 2.145.000 TL – Dacia: 1.310.000 TL – Citroen: 1.300.000 TL – Opel: 1.317.000 TL – Peugeot: 1.896.500 TL – Ford: 1.559.800 TL – Hyundai: 1.125.000 TL – Kia: 1.210.000 TL – Skoda: 1.639.900 TL – Seat: 1.665.000 TL – Honda: 1.580.000 TL – Toyota: 1.828.000 TL – Fiat: 1.144.131 TL – Volkswagen: 1.661.000 TL – Nissan: 1.649.900 TL – MG: 1.990.000 TL – BMW: 3.308.400 TL – Mercedes: 3.003.000 TL – BYD: 1.629.500 TL – Tesla: 2.241.000 TL – Suzuki: 1.470.000 TL – Cupra: 1.925.000 TL.

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti - Resim : 3

REKABET YIL SONUNA KADAR SÜREBİLİR

Son dönemde yükselen maliyetler ve kur baskısına rağmen yapılan bu indirim, yıl sonu kampanyalarında diğer markaların da benzer adımlar atabileceğinin işareti olarak görülüyor. Renault’un hamlesi, pazardaki rekabetin önümüzdeki aylarda daha da sertleşebileceğini gösteriyor.

Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduApple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduEkonomi

Ustalardan “Gözün Kapalı Al” Önerisi: İşte Masraf Çıkarmayan Otomobil MarkalarıUstalardan “Gözün Kapalı Al” Önerisi: İşte Masraf Çıkarmayan Otomobil MarkalarıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Sıfır Otomobil
Son Güncelleme:
Bursa'da Hasat Zamanı Başladı Bursa'da Hasat Zamanı Başladı
Dev Bankadan Gümüş Tahmini: Rekor Rekoru Tetikleyecek Dev Bankadan Gümüş Tahmini: Rekor Rekoru Tetikleyecek
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
İstanbul'da 13 Katlı Binada Yangın! Mahsur Kalanlar Pencerede İstanbul'da 13 Katlı Binada Yangın Faciası
Brezilya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 45 Yaralı Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı! 11 Ölü, 45 Yaralı