Ne Kimyasal Ne İlaç! Her Evde Bulunuyor, Tuvaleti İlk Günkü Haline Çeviriyor

Piyasadaki en pahalı temizlik ürünleri bile bu inatçı lekelerle her zaman etkili şekilde başa çıkamıyor. Ancak, uzun yıllardır kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış doğal bir yöntem bulunuyor.

Sirke ve karbonat bir araya geldiğinde, güçlü bir kimyasal reaksiyonla kireç ve idrar taşlarını adeta “eriten” bir etki oluşturuyor ve klozetinizi ilk günkü gibi bembeyaz yapıyor.

KARBONAT VE SİRKEYLE TUVALET TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Öncelikle klozetin iç yüzeylerini suyla iyice ıslatın.

Ardından karbonatı bolca tüm yüzeye serpin.

Karbonatın etkili olabilmesi için yaklaşık 30 dakika bekleyin.

Bu sürenin sonunda, karbonatla etkileşime girmesi için yavaşça sofra sirkesini klozete ekleyin.

15 dakika daha bekledikten sonra klozet yüzeyini fırçalayın ve bol suyla durulayın.

ALTERNATİF DİĞER DOĞAL ÇÖZÜMLER

Ilık Sirke ve Tuz: Ilık sirkede biraz tuz eritin ve sorunlu bölgelere uygulayın. Gece boyunca bekletmek, eski ve inatçı tortuları yumuşatır.

Hardal-Limon Macunu: Hardal tozunu sitrik asitle karıştırarak macun haline getirin. Lekelere sürüp bir saat beklettikten sonra durulayın; etkisi şaşırtıcı olacaktır.

Uzmanlar, idrar taşı oluşumunu önlemek ve tuvaletin her zaman temiz kalmasını sağlamak için haftada en az iki kez bu doğal temizlik yöntemlerini uygulamayı öneriyor. Düzenli bakım, kimyasal kullanmadan pratik ve etkili sonuç almanın en sağlıklı yolu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi