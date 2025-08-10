Gıda Uzmanları Büyük Hatayı Açıkladı: Buzdolabındaki Yiyeceklerinizi İki Kat Hızlı Çürütüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birçok kişi, yiyecekleri dolabın en soğuk kısmına yerleştirmenin en güvenli yöntem olduğunu düşünüyor. Ancak domates, salatalık, patates ve muz gibi bazı gıdalar düşük sıcaklıkta hücre yapısını kaybediyor, dokusu bozuluyor ve lezzetini yitiriyor.

UZMANLARDAN DOĞRU YERLEŞTİRME ÖNERİSİ

Sebze ve Meyveler: Sebzelik çekmecesinde, nem ayarı açık şekilde muhafaza edilmeli.

Et ve Balık: Dolabın en soğuk bölgesi olan alt rafta tutulmalı.

Süt Ürünleri: Orta raflarda, sabit 4°C civarında saklanmalı.

Sık Kullanılan Ürünler: Kapak rafına konmalı, burası en ılık kısım olduğu için hızlı tüketilmesi gereken gıdalar için uygun.

BUZDOLABI KULLANIMINDA ALTIN KURALLAR

Dolap kapasitesinin %70’ini geçmeyin; hava akışı gıdaların tazeliğini korur.

Sıcak yemekleri doğrudan dolaba koymayın, önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Sıcaklık ayarını yaz aylarında 3-4°C, kışın 4-5°C seviyesinde tutun.

Kaynak: Haber Merkezi