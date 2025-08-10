10 Ağustos 2025 Burç Yorumları: Kayıtsızlık ve Tembellik Dört Yanınızı Saracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ağustos'ta gün içinde yaşanan gelişmeler, hem iç dünyamızın hem de son dönemdeki eylemlerimizin yansıması olacak. Olayların olumlu mu olumsuz mu şekilleneceği ise tamamen kişisel tutum ve davranışlara bağlı olacak. İşte 12 burcun da etkileneceği 10 Ağustos burç yorumları...

Koç

Bugün çevrenizden gelebilecek sert tavırlara agresif karşılık vermemek önemli. Aksi takdirde gerginlikler daha ciddi boyutlara ulaşabilir.

Boğa

Finansal düzenlemeler için elverişli bir gün. Gelir-gider dengesini sağlamak ve borç ödemelerini tamamlamak adına fırsatlar yakalanabilir.

İkizler

Bazı kişiler sorumluluklarını size yüklemek isteyebilir. Başkalarının işini üstlenmek, uzun vadede yükünüzü ağırlaştırabilir.

Yengeç

Mesleki hedeflerinizi netleştirdikten sonra kararlı adımlar atın. Azim ve istikrar bugün başarı getirirken kararsızlık şansı tersine çevirebilir.

Aslan

Yakın ilişkilerde dürüstlükten ödün vermemek gerekiyor. Bugün söylenen bir yalan hızla ortaya çıkabilir ve güveni zedeleyebilir.

Başak

Enerji düşüklüğünü sevdiğiniz aktivitelerle giderebilirsiniz. Çocuklar veya evcil hayvanlarla vakit geçirmek moralinizi yükseltebilir.

Terazi

Etrafınızdaki kişilerin abartılı sözlerine kapılmamaya özen gösterin. Gerçekçi değerlendirmeler yapmak yanıltıcı etkilerden koruyacaktır.

Akrep

Farklı görüşlere sahip kişilerle tartışmak yerine fikir ayrılıklarını kabul etmek, huzurunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.

Yay

Hem iş hem özel hayat planlarınızın gerçekleşmesi, detaylı bir günlük plan yapmanıza bağlı. Disiplinli hareket edenler günün kazananı olacak.

Oğlak

Başkalarını kişisel çıkarlarınız için kullanmak kısa vadede işe yarasa da uzun vadede pişmanlık getirebilir.

Kova

Dedikodu ve söylentilere kulak asmamakta fayda var. Çoğu gerçeği yansıtmayan bu bilgiler zaman kaybına neden olabilir.

Balık

Bugünü kendi başınıza geçirmek ilişkileriniz açısından daha sağlıklı olabilir. Özellikle yakın çevreyle yaşanacak gerginlikleri önlemek adına sakin bir gün planlamak iyi sonuç verecektir.

