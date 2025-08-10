Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2016’da yürürlüğe giren ve yurt dışında yaşayan vatandaşların pasaport harçlarını yarıya indiren düzenleme, döviz kurlarındaki değişimle birlikte aradaki maliyet farkını katladı. Örneğin, ABD’deki Türkiye temsilciliklerinden 3 yıldan uzun süreli pasaport almak 118 dolara (yaklaşık 4.805 TL) mal oluyor.

Türkiye’de ise aynı süreli pasaport için defter bedeliyle birlikte 12.409 TL ödeniyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 6 aylık pasaport 3.494 TL, 2 yıllık pasaport 6.766 TL, 3 yıldan uzun süreli pasaport ise 12.409 TL’ye ulaşıyor.

AVRUPA'DA ÇOK DAHA UYGUN

Kanada’da 3 yıldan uzun süreli pasaportun maliyeti 171 Kanada Doları (5.058 TL), Avrupa’da ise ortalama 113 euro (5.358 TL) seviyesinde. Bu rakamlar, Türkiye’deki ücretlerle kıyaslandığında ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

FARK 150 EUROYA KADAR ÇIKTI

2016’da yurt dışında pasaport yenilemenin Türkiye’ye kıyasla yaklaşık 62 euro avantajı varken, bugün bu fark 150 euroya kadar yükselmiş durumda. Uzmanlar, bu artışın hem Türkiye’deki harç zamlarından hem de döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor.

Kaynak: BirGün