Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor

Türkiye’de pasaport fiyatları son yıllarda hızla yükselirken, yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde aynı işlemi yapmak çok daha uygun hale geldi. Türk pasaportu, yurt dışında yüzde 60 daha ucuza alınabiliyor.

Son Güncelleme:
Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2016’da yürürlüğe giren ve yurt dışında yaşayan vatandaşların pasaport harçlarını yarıya indiren düzenleme, döviz kurlarındaki değişimle birlikte aradaki maliyet farkını katladı. Örneğin, ABD’deki Türkiye temsilciliklerinden 3 yıldan uzun süreli pasaport almak 118 dolara (yaklaşık 4.805 TL) mal oluyor.

Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor - Resim : 1

Türkiye’de ise aynı süreli pasaport için defter bedeliyle birlikte 12.409 TL ödeniyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 6 aylık pasaport 3.494 TL, 2 yıllık pasaport 6.766 TL, 3 yıldan uzun süreli pasaport ise 12.409 TL’ye ulaşıyor.

Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor - Resim : 2

AVRUPA'DA ÇOK DAHA UYGUN

Kanada’da 3 yıldan uzun süreli pasaportun maliyeti 171 Kanada Doları (5.058 TL), Avrupa’da ise ortalama 113 euro (5.358 TL) seviyesinde. Bu rakamlar, Türkiye’deki ücretlerle kıyaslandığında ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor - Resim : 3

FARK 150 EUROYA KADAR ÇIKTI

2016’da yurt dışında pasaport yenilemenin Türkiye’ye kıyasla yaklaşık 62 euro avantajı varken, bugün bu fark 150 euroya kadar yükselmiş durumda. Uzmanlar, bu artışın hem Türkiye’deki harç zamlarından hem de döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor.

Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor - Resim : 4

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiOtomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiEkonomi

Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduApple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduEkonomi

Kaynak: BirGün

Etiketler
Pasaport Türkiye
Son Güncelleme:
Toplu Taşıma Ücretlerine Yeni Zam Tarifesi! Otobüse Binmek Artık Lüks Olacak: İşte Yeni Ücret Listesi... Toplu Taşıma Ücretlerine Zam!
30 Yıl Boyunca Kaktüs Sandı, Gerçek Ortaya Çıkınca Şoke Oldu: Bahçesi Turist Akınına Uğruyor 30 Yıl Boyunca Kaktüs Sandı, Gerçek Ortaya Çıkınca Şoke Oldu: Bahçesi Turist Akınına Uğruyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Dev Adım: Konut Rayiç Bedellerinde Kritik Düzenleme! Milyonlarca Ev Sahibini Yakından İlgilendiriyor Konut Rayiç Bedellerinde Kritik Düzenleme!
Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Astrologlar Açıkladı: Önünde Sonunda Vejetaryenliğe Dönen Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat