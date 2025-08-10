30 Yıl Boyunca Kaktüs Sandı, Gerçek Ortaya Çıkınca Şoke Oldu: Bahçesi Turist Akınına Uğruyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahçesine diktiği bitkinin bir gün bu kadar ilgi çekeceğini tahmin bile edemeyen Ali Torun, 30 yıl boyunca sessizce büyüyen sabır otunun çiçek açmasıyla hayatının en büyük sürprizini yaşadı. Bitkinin gövdesinden yükselen dev sap, 6 ay içinde uzayarak yaklaşık 10 metreye ulaştı ve sonunda çiçeklenmeye başladı.

TURİSTLER FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA GİRİYOR

Anavatanı Orta ve Güney Amerika olan Agave bitkisi, çiçeğini yalnızca ömründe bir kez ve yaklaşık 30 yıl sonra açıyor. Bu nadir olayı duyan yerli ve yabancı turistler, Antalya’nın Belen bölgesine akın ederek bu eşsiz doğa olayını fotoğraflamak için sıraya giriyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan bu özel bitkinin etkileyici görüntüsü karşısında hayran kalan turistler, doğa harikasını yerinde görmek için bölgeye özel turlar düzenliyor.

“HER YIL GELİYORUM, BU YIL ÇİÇEĞİNİ GÖRMEK NASİP OLDU”

Turist rehberi Huzur Sait Yirmibeşoğlu, her yıl turizm sezonunda bölgeye geldiğini belirterek, "Bu bitkinin adı boşuna sabır çiçeği değil. Çünkü ancak 30 yılda bir çiçek açıyor. Bu yıl çiçeğini görmek nasip oldu. Her turist grubumu mutlaka bu noktaya getiriyorum. Doğal güzelliklerin tanıtılması bizim için çok önemli" dedi.

Bir diğer turist rehberi Semih Kara ise, “Bitkinin ismi aslında çiçek açma sabrından geliyor. Kimilerine göre 40 yılda bir çiçek açtığı da söyleniyor. Bu yüzden sabır çiçeği olarak bilinir. Ziyaretçiler bu doğa mucizesine hayran kalıyor” ifadelerini kullandı.

