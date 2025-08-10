Klimanın Elektrik Masrafına Son: Ev Sıcaklığını 10 Derece Düşürüyor, Odayı Buzhaneye Çeviriyor

Yaz aylarında serinlemek için klima en popüler çözüm olsa da, elektrik faturasındaki artış birçok kişiyi alternatif arayışına itiyor.

Klimanın Elektrik Masrafına Son: Ev Sıcaklığını 10 Derece Düşürüyor, Odayı Buzhaneye Çeviriyor
Uzmanların önerdiği basit bir yöntem, klimaya ihtiyaç duymadan evin ısısını 10 dereceye kadar düşürebiliyor. Üstelik maliyeti ise yok denecek kadar az. İşte evi klimasız 10 dereceye yakın soğutacak yöntem:

Klimanın Elektrik Masrafına Son: Ev Sıcaklığını 10 Derece Düşürüyor, Odayı Buzhaneye Çeviriyor - Resim : 1

HER EVDE BULUNUYOR

Bu yöntem için pahalı bir cihaz almanıza gerek yok. Her evde bulunabilecek malzemeler yeterli:

Kalın perde ya da koyu renkli stor

Geniş bir kap su

Buz kalıpları veya donmuş pet şişeler

Küçük masa fanı (opsiyonel)

ADIM ADIM UYGULAMASI

Güneş Alan Pencereleri Kapatın: Sabah saatlerinden itibaren, güneş ışığını doğrudan alan camların perdelerini tamamen çekin.

Buzla Soğutma: Geniş bir kabın içine buz kalıplarını ya da donmuş pet şişeleri yerleştirin.

Fan Etkisi: Varsa küçük bir masa fanını bu kabın önüne koyarak soğuk havayı odaya yönlendirin.

Akşam Serinliği: Hava serinlemeye başladığında pencereleri açarak doğal hava sirkülasyonu sağlayın.

Klimanın Elektrik Masrafına Son: Ev Sıcaklığını 10 Derece Düşürüyor, Odayı Buzhaneye Çeviriyor - Resim : 2

KLİMAYA YAKIN PERFORMANS SERGİLİYOR

Buzların erirken yaydığı soğuk, fan yardımıyla odanın her yerine dağılırken özellikle yalıtımı zayıf evlerde bile hissedilir bir serinlik sağlıyor.

EK SOĞUTMA TÜYOLARI

Pencerelere alüminyum folyo kaplamak, güneş ışığının %90’ını geri yansıtır.

Tavan vantilatörünüz varsa yaz modunda (saat yönünün tersine) çalıştırın.

Ev bitkileri, ortamın nem oranını dengeleyerek ferahlık hissini artırır.

