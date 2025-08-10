İkinci El Otomobilde Rüzgar Yön Değiştirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli otomobillerin kısa süreli yükselen ilgisi, memnuniyet oranlarındaki düşüşle yerini yeniden dizel araçlara bıraktı. Piyasada şu anda en çok talep gören motor tipi dizel olarak öne çıkıyor. Alıcılar, özellikle yüksek tamir masrafı riski taşıyan araçlardan uzak dururken, daha genç model ve sorunsuz araçlara yöneliyor.

SATIŞLARIN ÇOĞU ARAÇ YENİLEME AMAÇLI

Otomotiv uzmanlarına göre ikinci el satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını mevcut aracını yenilemek isteyenler oluşturuyor. Geri kalan yüzde 40’lık kısım ise sıfır araç bulamayan ya da fiyatları bütçesini aşan tüketicilerden geliyor.

KASKO VE SİGORTA FİYATLARINDA BELİRSİZLİK

Trafik sigortası ve kasko poliçelerinde fiyatlar, kısa süreler içinde ciddi değişiklik gösteriyor. Aynı araç için bir saat önce 30 bin lira olan kasko bedelinin, kısa süre sonra 40 bin liraya çıktığı; orijinal parça tercihlerinde ise 50 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor. Bu dalgalanmalar, sigortalı araç sayısında azalmaya ve sürücülerde tereddüte yol açıyor.

KREDİ KARTI TAKSİTLERİ PİYASAYI ETKİLEDİ

Kredi kartı taksit imkanlarının artırılması, ikinci el pazarına canlılık getirdi. Ancak artan maliyetler nedeniyle sektör temsilcileri, kâr marjlarının yüzde 2-3 seviyelerine düştüğünü belirtiyor. Her ne kadar hedeflenen araçlar çoğunlukla 1 milyon lira bandının üzerinde olsa da, birçok alıcı bütçe sınırları nedeniyle bu seviyeye ulaşamıyor. Buna rağmen geçen yıla kıyasla piyasada gözle görülür bir hareketlilik söz konusu.

