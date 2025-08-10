İkinci El Otomobilde Rüzgar Yön Değiştirdi

Son aylarda ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Talep, özellikle 1 milyon lira üzerindeki, 1-5 yaş aralığında, düşük kilometreli ve hasarsız araçlara yoğunlaştı. Sigorta ve kasko fiyatlarındaki dalgalanmalar, kredi kartı taksit sayısının artırılması ve elektrikli araçlardan memnun kalmayan kullanıcıların yeniden dizel motora yönelmesi, bu ilgiyi güçlendirdi.

Son Güncelleme:
İkinci El Otomobilde Rüzgar Yön Değiştirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli otomobillerin kısa süreli yükselen ilgisi, memnuniyet oranlarındaki düşüşle yerini yeniden dizel araçlara bıraktı. Piyasada şu anda en çok talep gören motor tipi dizel olarak öne çıkıyor. Alıcılar, özellikle yüksek tamir masrafı riski taşıyan araçlardan uzak dururken, daha genç model ve sorunsuz araçlara yöneliyor.

İkinci El Otomobilde Rüzgar Yön Değiştirdi - Resim : 1

SATIŞLARIN ÇOĞU ARAÇ YENİLEME AMAÇLI

Otomotiv uzmanlarına göre ikinci el satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını mevcut aracını yenilemek isteyenler oluşturuyor. Geri kalan yüzde 40’lık kısım ise sıfır araç bulamayan ya da fiyatları bütçesini aşan tüketicilerden geliyor.

KASKO VE SİGORTA FİYATLARINDA BELİRSİZLİK

Trafik sigortası ve kasko poliçelerinde fiyatlar, kısa süreler içinde ciddi değişiklik gösteriyor. Aynı araç için bir saat önce 30 bin lira olan kasko bedelinin, kısa süre sonra 40 bin liraya çıktığı; orijinal parça tercihlerinde ise 50 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor. Bu dalgalanmalar, sigortalı araç sayısında azalmaya ve sürücülerde tereddüte yol açıyor.

İkinci El Otomobilde Rüzgar Yön Değiştirdi - Resim : 2

KREDİ KARTI TAKSİTLERİ PİYASAYI ETKİLEDİ

Kredi kartı taksit imkanlarının artırılması, ikinci el pazarına canlılık getirdi. Ancak artan maliyetler nedeniyle sektör temsilcileri, kâr marjlarının yüzde 2-3 seviyelerine düştüğünü belirtiyor. Her ne kadar hedeflenen araçlar çoğunlukla 1 milyon lira bandının üzerinde olsa da, birçok alıcı bütçe sınırları nedeniyle bu seviyeye ulaşamıyor. Buna rağmen geçen yıla kıyasla piyasada gözle görülür bir hareketlilik söz konusu.

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiOtomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiEkonomi

Apple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduApple'dan 5 Yıl Sonra Tarihi Rekor! En Değerli 3. Şirket OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İkinci El Araba İkinci El Araç
Son Güncelleme:
30 Yıl Boyunca Kaktüs Sandı, Gerçek Ortaya Çıkınca Şoke Oldu: Bahçesi Turist Akınına Uğruyor 30 Yıl Boyunca Kaktüs Sandı, Gerçek Ortaya Çıkınca Şoke Oldu: Bahçesi Turist Akınına Uğruyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müjdeyi Verdi: 5G'siz Kimse Kalmayacak, 6G Teknolojisi İçin Beklenen Tarih Verildi 6G Teknolojisi İçin Beklenen Tarih Verildi
Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz Alınıyor
Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın! Tek Bir Kelimeyle 500 Bin Liranızdan Olabilirsiniz! Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın!
ÇOK OKUNANLAR
Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam... 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat
Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme