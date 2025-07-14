Bir Arabanın Ömrü Kaç Kilometre? Bu Kilometreden Sonra Risk Artıyor

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Bir otomobilin ömrünü etkileyen en önemli faktörler arasında üretim kalitesi, sürüş tarzı, düzenli bakım ve çevresel koşullar yer alıyor. Ortalama değerlere bakıldığında ise günümüz araçlarının 250 bin ila 300 bin kilometreye kadar sorunsuz şekilde çalışabildiği görülüyor.

İYİ BAKILAN ARAÇLAR 400 BİN KM'YE ULAŞABİLİR

Düzenli bakımları yapılmış ve dikkatli kullanılan bir araç, bazı markalarda 400 bin kilometreye kadar sorunsuz çalışabiliyor. Ancak bakım ihmal edildiğinde bu süre önemli ölçüde kısalabiliyor. Hatta 150 bin kilometreyi geçmiş, bakımsız araçlar ciddi arızalarla karşı karşıya kalabiliyor.

150 BİN KİLOMETRE SONRASI DİKKAT GEREKİYOR

Araç kilometresi 150 bini geçtikten sonra özellikle motor, şanzıman, debriyaj ve triger kayışı gibi kritik parçalar daha yakından izlenmeli. Bu parçalar zamanla yıpranabileceği için düzenli kontroller ve gerekli bakım müdahaleleri, aracın ömrünü uzatmada belirleyici rol oynuyor.

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLARA UYARI

Uzmanlar, ikinci el araç alırken yalnızca kilometreye değil, aracın bakım geçmişine ve nasıl kullanıldığına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sadece düşük kilometreli olması, aracın iyi durumda olduğu anlamına gelmeyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi