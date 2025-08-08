Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi, emeklilik hakkını kazandıktan sonra devlet memurluğundan çıkarılanlara emekli ikramiyesi ödenmemesini "eşitlik ilkesine aykırı" bularak önemli bir karara imza attı. Karar, geçmişte FETÖ bağlantısı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan bir kamu görevlisinin başvurusu sonucunda alındı.

MEMURİYETTEN ATILDI, EMEKLİ İKRAMİYESİ ALAMADI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Fikret Aslan isimli kişi, çalışma hayatına 1985’te işçi olarak başladıktan sonra 1992’de sözleşmeli, 1993’te ise kadrolu devlet memuru oldu. Yıllarca kamu kurumunda görev yapan Aslan, 2016 yılında OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile memuriyetten ihraç edildi. 1 yıl sonra, 2017’de emeklilik başvurusu yapan Aslan’a, işçilikte geçen süreleri de dahil edilerek emekli maaşı bağlandı.

SGK REDDETTİ, ANAYASA MAHKEMESİ HAK VERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mevcut yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek Aslan’a ikramiye ödenemeyeceğini bildirdi. Ancak Aslan bu karara itiraz etti ve hukuki mücadelesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme, başvuruyu haklı bularak, sadece görevden atıldığı için emekli ikramiyesi ödenmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

TÜM MEMURLAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Bu kararla birlikte, işçi ya da esnaf olarak çalıştıktan sonra memur olan ve daha sonra çeşitli gerekçelerle görevden çıkarılan kamu çalışanları da, emekli olduklarında emekli ikramiyesi alma hakkına sahip olacak. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, benzer durumda olan çok sayıda kişi için emsal oluşturabilecek nitelikte.

Kaynak: Sözcü