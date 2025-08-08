Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, emekliliği hak ettiği halde memuriyetten çıkarıldığı için emekli ikramiyesi alamayanların önünü açtı. Eşitlik ilkesine aykırı bulunan SGK uygulaması iptal edilerek ikramiye ödemelerinin yolu açıldı.

Son Güncelleme:
Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi, emeklilik hakkını kazandıktan sonra devlet memurluğundan çıkarılanlara emekli ikramiyesi ödenmemesini "eşitlik ilkesine aykırı" bularak önemli bir karara imza attı. Karar, geçmişte FETÖ bağlantısı gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan bir kamu görevlisinin başvurusu sonucunda alındı.

MEMURİYETTEN ATILDI, EMEKLİ İKRAMİYESİ ALAMADI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Fikret Aslan isimli kişi, çalışma hayatına 1985’te işçi olarak başladıktan sonra 1992’de sözleşmeli, 1993’te ise kadrolu devlet memuru oldu. Yıllarca kamu kurumunda görev yapan Aslan, 2016 yılında OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile memuriyetten ihraç edildi. 1 yıl sonra, 2017’de emeklilik başvurusu yapan Aslan’a, işçilikte geçen süreleri de dahil edilerek emekli maaşı bağlandı.

Emekli İkramiyesinde Flaş Karar! Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım Geldi! SGK Uygulaması İptal Edildi - Resim : 1

SGK REDDETTİ, ANAYASA MAHKEMESİ HAK VERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mevcut yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek Aslan’a ikramiye ödenemeyeceğini bildirdi. Ancak Aslan bu karara itiraz etti ve hukuki mücadelesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme, başvuruyu haklı bularak, sadece görevden atıldığı için emekli ikramiyesi ödenmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

TÜM MEMURLAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Bu kararla birlikte, işçi ya da esnaf olarak çalıştıktan sonra memur olan ve daha sonra çeşitli gerekçelerle görevden çıkarılan kamu çalışanları da, emekli olduklarında emekli ikramiyesi alma hakkına sahip olacak. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, benzer durumda olan çok sayıda kişi için emsal oluşturabilecek nitelikte.

Ev Sahipleri Düğmeye Bastı, Kiracılar Köşeye Sıkıştı! 5 Yılı Dolan Kiracılar İçin Dava Furyası BaşladıEv Sahipleri Düğmeye Bastı, Kiracılar Köşeye Sıkıştı! 5 Yılı Dolan Kiracılar İçin Dava Furyası BaşladıEkonomi
Bakanlık Duyurdu, 81 İlde Yaşlılık Çalıştayı DüzenlenecekBakanlık Duyurdu, 81 İlde Yaşlılık Çalıştayı DüzenlenecekGüncel

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Emekli bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Son Güncelleme:
Dev Bankadan Altın İçin Rekor Tahmin: O Tarihte 3.500 Doları Görecek Dev Bankadan Altın İçin Rekor Tahmin
Anlaşma Resmen İmzalandı! Emekliye Müjdeyi Bizzat Başkan Verdi: 15 Ağustos'ta Yürürlüğe Girecek Emekliye Müjdeyi Bizzat Başkan Verdi
İBB Müjdeli Haberi Duyurdu: Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı! 21 Dakikaya Düşecek, Hayırlı Uğurlu Olsun Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı
Ev Sahipleri Düğmeye Bastı, Kiracılar Köşeye Sıkıştı! 5 Yılı Dolan Kiracılar İçin Dava Furyası Başladı Ev Sahipleri Düğmeye Bastı, Kiracılar Köşeye Sıkıştı! 5 Yılı Dolan Kiracılar İçin Dava Furyası
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray, Muslera'nın Veliahtını Fransa'da Buldu
Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu Skandal Sonrası Diplomalarını Silmişti… Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Sessizliğini Bozdu
YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı YSK'dan 'Kongre İptali' Kararı
Piyasalar Yangın Yeri! Tek Hamle Her Şeyi Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Rekor Tek Hamle Her Şeyi Değiştirdi, Altın Fiyatlarında Rekor
Aydın'da Şoke Eden Olay! Eşini Polis Zoruyla Doğumhaneden Kovdurdu Eşini Polis Zoruyla Doğumhaneden Kovdurdu