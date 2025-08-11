Damla Kent (DMLKT) Gayrimenkul Sertifikası Halka Arz Sonuçları Belli Oldu! Kaç Lot Dağıtıldı?

Damla Kent (DMLKT) Gayrimenkul Sertifikası halka arzına 726 bin 719 yatırımcı katıldı. Toplam 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 lot dağıtılırken, sertifikalar 14 Ağustos’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

İstanbul Başakşehir’de Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek Damla Kent Projesi için 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen Gayrimenkul Sertifikası talep toplama süreci tamamlandı. Halka arz sonuçlarına göre, projeye rekor katılım sağlandı ve milyonlarca sertifika yatırımcılara dağıtıldı.

HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU! KAÇ LOT DAĞITILDI?

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arzına 726 bin 719 yatırımcı katıldı. Toplamda 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 lot dağıtılırken, sertifikalar 7,59 TL fiyatla satıldı. Halka arz büyüklüğü ise 21 milyar TL olarak açıklandı.

Damla Kent (DMLKT) Gayrimenkul Sertifikası Halka Arz Sonuçları Belli Oldu! Kaç Lot Dağıtıldı? - Resim : 1

PROJE DETAYLARI

5 etaptan oluşacak projede toplam 5.325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İlk etapta 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası yöntemiyle yatırımcılara sunuldu. İkinci etapta ise 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

KONUT TİPLERİ VE GEREKEN SERTİFİKA SAYILARI

62 m² (1+1) – 175 adet daire: 631.516 sertifika
88 m² (2+1) – 1.076 adet daire: 863.276 sertifika
144 m² (3+1) – 758 adet daire: 1.384.916 sertifika
194 m² (4+1) – 205 adet daire: 1.833.345 sertifika

YATIRIMCILARA SUNULAN ÜÇ SEÇENEK

Damla Kent (DMLKT) Gayrimenkul Sertifikası Halka Arz Sonuçları Belli Oldu! Kaç Lot Dağıtıldı? - Resim : 2

Asli Edim (Konut Sahipliği): Yeterli sayıda sertifika biriktiren yatırımcılar, 5 Şubat 2026 – 4 Ağustos 2028 tarihleri arasında konut sahibi olabilecek.

Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sertifikası olmayanlar, proje sonunda konut satışlarından elde edilen gelirden pay alabilecek.

Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul’da “DMLKT” kodu ile 14 Ağustos 2025’ten itibaren işlem görecek.

PROJE TAKVİMİ

BIST İşlem Başlangıcı: 14 Ağustos 2025

Proje Tahmini Bitiş Tarihi: 9 Şubat 2029

Son BIST İşlem Tarihi: 3 Eylül 2029

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde olan Gayrimenkul Sertifikası, yatırımcılara peşinat, taksit veya faiz yükü olmadan küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımı yapma imkânı sunuyor. Sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde yatırımcı adına kayıtlı hesaplarda dijital olarak saklanıyor.

