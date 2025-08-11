Beklenen Yasa Meclis’e Sunuldu, EYT Yerine Kademeli Emeklilik Geliyor! Kademeli Emeklilik Var Mı Çıkacak Mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca vatandaş ‘Kademeli emeklilik çıkar mı?’ sorusunu araştırırken SGK uzmanlarından kritik açıklama geldi. Son dönemde sık sık gündeme gelen kademeli emeklilik şuan için hükümetin gündeminde yok. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar, kendilerine uygulanan yaş şartlarının adil olmadığını savunurken, hükümetten gelen son açıklamalar beklentileri zayıflatıyor.

VATANDAŞLAR YAŞ ŞARTININ GÜNCELLENMESİNİ İSTİYOR

2023 yılında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olanları yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı sağlamış oldu. Ancak bu giriş tarihini kaçıranlar ise bu haktan faydalanamadı. Vatandaşlar ise bu sefer gözlerini kademeli emekliliğe çevirdi. Talepler ise kademeli emeklilik getirilsin, yaş şartı işe giriş tarihine göre yeniden belirlensin

DÜZENLEME MECLİS’E SUNULDU

CHP Zonguldak Milletvekili Cevdet Akay, 3 Mart 2025’te kademeli emeklilik için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu. Teklif, sigorta başlangıç tarihi ile emeklilik yaşı arasında kademeli bir geçiş öngörüyordu. Ancak şu ana kadar hükümet cephesinden olumlu bir adım gelmedi. Uzmanlara göre, EYT’nin bütçeye getirdiği mali yük nedeniyle benzer bir düzenlemenin kısa vadede hayata geçirilmesi olası görünmüyor.

SGK UZMANLARI UYARDI: HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE DEĞİL

Sosyal Güvenlik uzmanlarının aktardığına göre, hükümetin şu an için kademeli emeklilikle ilgili resmi bir çalışması bulunmuyor. Sosyal medyada “yarın çıkıyor” şeklinde dolaşan söylentiler ise gerçeği yansıtmıyor. Bu nedenle çalışanların, resmi açıklamalar dışında duyumlara itibar etmemesi önem taşıyor.

MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI;

1. Yemek Yardımı Kıdem Tazminatına Dahil mi?

Evet. İşçilere sağlanan yemek ve yol yardımları, çalışanın brüt ücretine eklenerek kıdem tazminatı matrahına dahil ediliyor. Ancak bu hesaplama, çalışanın fiilen işe geldiği gün sayısına göre yapılıyor.

2. İş Kazası Geçiren Emekli Malulen Emekli Olabilir mi?

Hayır. Zaten emekli olan bir kişinin iş kazası sonrası malulen emeklilik hakkı doğmaz. Ancak kaza sonrası geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) alınabilir. SGK bu ödemeyi iş kazası süreci kapsamında gerçekleştirir.

3. Fazla Yatırılan Primler Geri Alınabilir mi?

Evet. Birden fazla işyerinde çalışan ve primleri tavan sınırını aşan sigortalılar, fazla ödenen primleri SGK’dan geri talep edebilir. Bunun için emeklilik başvurusunda bu primlerin hesaplatılması ve iade sürecinin başlatılması gerekir.

Kaynak: Yeni Şafak