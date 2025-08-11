Barış Alper Yeni Yuvan Hayırlı Uğurlu Olsun! Galatasaray'ın yıldızına Avrupa ve Suudi Arabistan'dan Dev Teklif

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’e 2 golle başlayan ve Gaziantep karşısında iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı sık sık transfer listesinde olan milli yıldıza Suudi Arabistan ve Avrupa’nın köklü kulüplerinden teklifler geldi. . NEOM SC, Galatasaray Kulübü’ne resmî başvuruda bulundu. Daha önce Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini 40 milyon avro olarak belirleyen Galatasaray’da bu teklif sonrasında planlar değişti!

BARIŞ ALPER YILMAZ’A TEKLİFLER YAĞIYOR

İngiltere devi West Ham United ocak ayında 25+5 yani toplamda 30 milyon avro resmî teklif yaptığı Barış Alper Yılmaz ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. West Ham dışında Atalanta ile Leipzig de Barış Alper Yılmaz’ı istiyor ancak sarı kırmızılılar ayrılığa pek sıcak bakmıyor. Bir sezon daha takımda kalması istenen yıldız isim belirlenen rakamlara satılırsa bonservis ücretinin yüzde 20’si daha önceki kulübü Keçiörengücü Kulübü’ne gidecek.

20 MİLYON ERUOYLA KAPIYI AÇTILAR

Teknik direktör Okan Buruk’un kalmasını istediği Barış Alper Yılmaz’a aynı zamanda İtalya ekibi Bologna da kapıyı çalmıştı. İtalya Serie A ekibi Barış Alper Yılmaz için 20 milyon avroluk resmî teklif verdi. Galatasaray ise Bologna’nın bu teklifini pazarlığa dahi oturmadan direkt reddetti.

OKAN BURUK TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Okan Buruk’un geçtiğimiz günlerde özel olarak görüşüp kalması yönünde telkinlerde bulunduğu Barış Alper Yılmaz’a West Ham yıllık 5 milyon avro, Suudi Arabistan takımı NEOM SC ise yıllık 10 milyon avro ücret öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi