Jose Mourinho’yu Duyunca Koşa Koşa Gelmek İstemişti: Fenerbahçe 2001’li Hırvat Yıldızın Transferine Neşter Vurdu! İşte Sebebi…

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk elde ederek hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe’de sürpriz bir transfer atağı geldi. Öncelikli olarak orta sahaya takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin yeni yıldızını Hırvatistan’da bulduğu ve anlaşma sağladığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe bu transferden son anda vazgeçti.

Fenerbahçe yönetimini her konuda anlaşma sağladığı Niko Jankovic transferinden son anda vazgeçildi. Sarı-lacivertli ekibin bu transferden neden vazgeçtiği ise ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki Niko Jankovic gelişmesinin tüm detayları…

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan transfer mesaisi sürüyor.

FENERBAHÇE HIRVAT YILDIZIN TRANSFERİNDE GERİ ADIM ATTI

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Rijeka forması giyen 10 numara Niko Jankovic ve kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceğini duyurmuştu. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu transferden son anda vazgeçmişti. Fenerbahçe'nin Niko Jankovic'ten vazgeçmesinin nedeni de ortaya çıktı.

NIKO JANKOVIC TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Sabah'a göre Jose Mourinho, Niko Jankovic transferini veto etti. Portekizli çalıştırıcı öncelikle acil ihtiyaç olan bölgelere takviye isteyince Hırvat futbolcuda frene basıldı. Habere göre bir diğer etmen ise Fenerbahçeli taraftarların tepkisi oldu. Nihayetinde Niko Jankovic transferi öncelikli ihtiyaçlar giderilene kadar rafa kaldırıldı.

Aynı zamanda Hırvat yıldız, orta saha rotasyonu için düşünülüyordu ve Fenerbahçe için seçeneklerden biriydi. Gelmesi halinde başka bir kulübe kiralanmayacaktı ve 'yedek oyuncu' rolünde gelecekti. Ancak imza aşamasına gelmeden şu anda kulüp, diğer opsiyonlara bakmaya karar verdi.

