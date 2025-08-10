Sarı-Kırmızılı Aile Düşman Oldu! Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nu Tek Kalemde Sildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray ile iki yıl üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçen sezonun başında Portekiz ekiplerinden Benfica'ya transfer oldu. Galatasaray ile kötü ayrıldığı iddia edilen Aktürkoğlu, Portekiz'de geçirdiği ışıltılı sezona rağmen oradan da ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye imza atmak üzere olduğu söylenen 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray taraftarından büyük tepki gördü. Sosyal medya üzerinden milli oyuncuya çok sayıda tepki mesajı gelirken, sürpriz bir hamle de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi.

KEREM'DEN 10 DAKİKADA YANIT GELDİ

Eski hocası Okan Buruk, Instagram hesabı üzerinden takip ettiği Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkardı. Buruk'un bu hamlesinden yaklaşık 10 dakika sonra Aktürkoğlu da Buruk'u takipten çıkardı. İkilinin birbirlerini sosyal medyadan silmesi "Kriz büyük" yorumlarına yol açtı.

