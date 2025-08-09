Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelerek 3-0'lık bir galibiyetle sezonu açtı. Maçın yıldızı hiç tartışmasız 2 gol ve 1 asist kaydeden Barış Alper Yılmaz oldu. Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın kadroda yer almadığı maçta santrafor mevkiinde oynayan milli futbolcu, performansıyla büyük övgü topladı.

Maç sonrası açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, hedeflerinin son üç sezon olduğu gibi şampiyonluk olduğunu söyleyerek "Gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder" dedi.

OKAN BURUK'TAN ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisini "Barış gibi bir oyuncu dünyada var mı bilmiyorum. İki kanatta oynuyor, sol bekte, santraforda..." sözleriyle övdüğü Barış Alper Yılmaz, her fırsatta kendisini geliştirmeye çalıştığını vurgulayarak çok konuşulan gol sevinciyle ilgili de açıklama yaptı.

NEDEN O SEVİNÇ?

Maçta, yıllar önce sarı-kırmızılı formayı giyen Avustralyalı eski futbolcu Harrey Kewell'ın gol sevincini yapan Yılmaz, "Harry Kewell'a selam olsun ama şöyle oldu esasında, medya ekibimizden Ege ağabey otelden çıkarken 'Barış, gol atarsan bu gol sevincini yapar mısın?' demişti. Onu kırmadım" dedi.

'KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME' İDDİASI

Barış Alper Yılmaz'ın "Oz büyücüsü" lakaplı Kewell'ın gol sevincini yapması, "büyücü" lakaplı eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na bir gönderme olarak yorumlanmıştı. Sosyal medyada pek çok kişi, adı Fenerbahçe ile anılan Aktürkoğlu'na " Gerçek büyücü burada" göndermesi yapıldığını iddia etmişti.

