Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, dün fırtınalar estirdiği Gaziantep FK maçında yaptığı gol sevinciyle sosyal medyayı salladı. Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yaptığı düşünülen Barış Alper, gol sevincinin aslında ne anlama geldiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelerek 3-0'lık bir galibiyetle sezonu açtı. Maçın yıldızı hiç tartışmasız 2 gol ve 1 asist kaydeden Barış Alper Yılmaz oldu. Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata'nın kadroda yer almadığı maçta santrafor mevkiinde oynayan milli futbolcu, performansıyla büyük övgü topladı.

Maç sonrası açıklama yapan Barış Alper Yılmaz, hedeflerinin son üç sezon olduğu gibi şampiyonluk olduğunu söyleyerek "Gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi? - Resim : 1

OKAN BURUK'TAN ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisini "Barış gibi bir oyuncu dünyada var mı bilmiyorum. İki kanatta oynuyor, sol bekte, santraforda..." sözleriyle övdüğü Barış Alper Yılmaz, her fırsatta kendisini geliştirmeye çalıştığını vurgulayarak çok konuşulan gol sevinciyle ilgili de açıklama yaptı.

NEDEN O SEVİNÇ?

Maçta, yıllar önce sarı-kırmızılı formayı giyen Avustralyalı eski futbolcu Harrey Kewell'ın gol sevincini yapan Yılmaz, "Harry Kewell'a selam olsun ama şöyle oldu esasında, medya ekibimizden Ege ağabey otelden çıkarken 'Barış, gol atarsan bu gol sevincini yapar mısın?' demişti. Onu kırmadım" dedi.

Barış Alper Yılmaz'dan Dikkat Çeken 'Gol Sevinci' Yanıtı! Kerem Aktürkoğlu'na Gönderme miydi? - Resim : 2

'KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME' İDDİASI

Barış Alper Yılmaz'ın "Oz büyücüsü" lakaplı Kewell'ın gol sevincini yapması, "büyücü" lakaplı eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na bir gönderme olarak yorumlanmıştı. Sosyal medyada pek çok kişi, adı Fenerbahçe ile anılan Aktürkoğlu'na " Gerçek büyücü burada" göndermesi yapıldığını iddia etmişti.

Okan Buruk'tan 'Kaleci Transferi' Yanıtı: 'Günay'dan Memnunuz' Diyerek AçıkladıOkan Buruk'tan 'Kaleci Transferi' Yanıtı: 'Günay'dan Memnunuz' Diyerek AçıkladıSpor
Kerem Aktürkoğlu Transferinde İşler Karıştı: Fenerbahçe'ye Ne Zaman Gelecek?Kerem Aktürkoğlu Transferinde İşler Karıştı: Fenerbahçe'ye Ne Zaman Gelecek?Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Barış Alper Yılmaz
Son Güncelleme:
Büyük Şok: İlk Maçtan Sezonu Kapattı İlk Maçtan Sezonu Kapattı
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
Kerem Aktürkoğlu Transferinde İşler Karıştı: Fenerbahçe'ye Ne Zaman Gelecek? Kerem Aktürkoğlu Transferinde İşler Karıştı
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Süper Lig'de Yılın Bombası! Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!